Solaranlagen bei Daxweiler? Gegen dieses Vorhaben wenden sich 250 Einwohner. Die Initiatoren eines Bürgerbegehrens hatten Unterschriften gesammelt. Ihre Sorge: Die Naherholung in der Natur könnte durch den Bau der PV-Anlagen leiden.
In den kommenden Jahren möchte ein Karlsruher Projektentwickler auf mindestens 18 Hektar Grund in der Gemarkung Photovoltaik-Freiflächenanlagen errichten. Das hatte der Gemeinderat bereits grundsätzlich befürwortet (wir berichteten). Die für die Solaranlagen vorgesehenen Flächen liegen im östlichen Außenbereich entlang der Gemarkungsgrenze zur Stadt Stromberg.