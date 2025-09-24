Naherholung in Gefahr? 250 Unterschriften gegen Solaranlagen bei Daxweiler Jens Fink 24.09.2025, 12:39 Uhr

i Sascha Fabian, Anja Scholl-Wagner, Sandra Fabian und Sven Böhmer (von links) übergaben die gesammelten Unterschriften an Claas Osterloh (rechts). Jens Fink. Theresa Jürgens

Solaranlagen bei Daxweiler? Gegen dieses Vorhaben wenden sich 250 Einwohner. Die Initiatoren eines Bürgerbegehrens hatten Unterschriften gesammelt. Ihre Sorge: Die Naherholung in der Natur könnte durch den Bau der PV-Anlagen leiden.

In den kommenden Jahren möchte ein Karlsruher Projektentwickler auf mindestens 18 Hektar Grund in der Gemarkung Photovoltaik-Freiflächenanlagen errichten. Das hatte der Gemeinderat bereits grundsätzlich befürwortet (wir berichteten). Die für die Solaranlagen vorgesehenen Flächen liegen im östlichen Außenbereich entlang der Gemarkungsgrenze zur Stadt Stromberg.







