Anlässlich des 250-jährigen Bestehens der katholischen Kirche St. Martin im Ortsteil Waldhilbersheim feierten zahlreiche Christen ein Pontifikalamt mit Hauptzelebrant Bischof Stephan Ackermann (Trier), Bischof Jonas Benson Okoye (Diözese Nnewi, Nigeria) und Gemeindepfarrer Martin Ibeh. Der Seelsorger sprach von 250 Jahren Glauben, von Gemeinschaft, gelebter Hoffnung und einem Tag großer Dankbarkeit und Freude als er die Gläubigen im voll besetzten Gotteshaus begrüßte.

Neben der Präsidentin des Deutschen Bundestages Julia Klöckner, die in St. Martin getauft und gefirmt wurde, waren der evangelische Bischof i. R. Peter Krug, der in Guldental lebt sowie Bischof in Oldenburg und deutscher Militärbischof war, und der evangelischen Pfarrer i. R. Wolfgang Fleißner, Vertreter der Kommunalpolitik und der Pfarrei, anwesend.

Stetiger Wandel in der Pfarrgemeinde

„Ich freue mich, mit Ihnen diesen Tag zu begehen, im Gedenken an die Menschen, die diese Kirche einst bauten“, sagte Bischof Ackermann und erinnerte daran, dass Jesus Christus zu den Jüngern sagte: „Bringt das Reich Gottes den Menschen nah.“ Auch heute würden Menschen sagen, wir geben Gott die Ehre. „Dafür steht auch die Kirche St. Martin und von daher ist es gut, einen solchen Raum zu haben, für ein lebendiges Leben in der Kirchengemeinde.“ Beifall brandete auf. Mitgestaltet wurde das feierliche Pontifikalamt, das mit dem Lied vom Heiligen Martinus ausklang, vom Kirchenchor St. Martin/Langenlonsheim (Leitung Margit Jung/Rolf Günter Lepnikow), Judith Zimmermann-Best (Orgel) und Bläsern der Winzerkapelle Guldental. Stephan Klöckner (Verwaltungsrat) dankte Bischof Ackermann und all den Menschen, die im Laufe der Jahre für den Erhalt der Kirche St. Martin gesorgt haben.

Während der Nachfeier am und im Gemeindezentrum St. Martin ging der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Michael Hartmann-Peil auf den stetigen Wandel in der Pfarrgemeinde Guldenbachtal-Langenlonsheim ein, sprach von einem Weg der versorgten in eine selbst sorgende Gemeinde und einer damit verbundenen Herausforderung. Die besondere Bedeutung der Kirche St. Martin hob Ortsbürgermeister Peter Schermuly hervor und ging kurz auf die damit verbundene Geschichte, bis hin zur Kindertagesstätte St. Martin, ein.

Die Glückwünsche der Verbandsgemeinde (VG) Langenlonsheim-Stromberg überbrachte Bürgermeister Michael Cyfka. Angesichts der Änderungen in der Pfarrei sagte er, dass auch die VG durch die zurückliegende Fusion gut zusammengerückt sei und drückte die Hoffnung aus, „dass dies auch der Pfarrgemeinde gelingt“. Cyfka dankte allen, „die sich hier in St. Martin ehrenamtlich engagieren“. Von Erinnerungen „an viele Feste, die wir hier feierten“, sprach Julia Klöckner. Sie drückte ihre Freude über das Jubiläum aus und dass sie die Lesung übernehmen durfte. Unter Beifall betonte sie: „Kirche ist auch ein Stück Heimat.“ Die Kleinen der Kita stimmten „Unsre Kirche hat Geburtstag“ an und die Winzerkapelle sorgte für beste Unterhaltung.