Ein Fest der Vielfalt: Vom türkisch-mediterranen Genuss bis zum Mitmachkonzert – wie der Kornmarkt in Bad Kreuznach zum lebendigen Symbol gelungener Integration wurde. Und warum selbst die Polizei hier auf Kinder zugeht.

Die große Angst, es könnte regnen und das Eröffnungsfest der Interkulturellen Wochen am Samstag auf dem Kornmarkt könnte im sprichwörtlichen Sinne ins Wasser fallen, war umsonst. Laura Kunz vom Kunz-Institut für Integration sollte mit ihrer Prognose Recht behalten, dass es nicht regnen würde. Sie wusste, dass es noch nie während des Eröffnungsfestes geregnet hat und wenn, dann höchstens vor oder nach der Veranstaltung.

So traf man dann auch auf einen entspannten Dirk Basmer, der beim städtischen Sozialamt für die interkulturelle Arbeit zuständig ist. Froh war er, dass von den ursprünglich gemeldeten 27 Ständen nur zwei abgesagt hatten und dass der Besuch des Festes so gut wie auch in den Jahren zuvor war. „Beim Aufbau haben alle gut mitgearbeitet“, freute sich Basmer, dass alles reibungslos klappte. Selbst Dezernent Markus Schlosser (parteilos) war sich nicht zu schade dafür, anzupacken. „Beim Aufbau kommt weniger das Gefühl von Arbeit auf, sondern man hat den Eindruck, da treffen sich Freunde, die gemeinsam etwas tun“, zog er während der Eröffnung ein erstes positives Fazit.

i Beliebt war bei den Besuchern der ukrainische Kopfschmuck, der während des Eröffnungsfestes der Interkulturellen Wochen angeboten wurde.

Durch die bunte Mischung aus musikalischem Unterhaltungsprogramm, auch dank Musikern mit Migrationshintergrund, interkulturellen Essensangeboten, Aktions- und Informationsständen vermittelt das Fest eine große Internationalität. Bei Besuchern, die entlang der Stände schlenderten und türkisch-mediterrane, osteuropäische, afghanische, pakistanische oder auch die klassische Bratwurst sowie Kaffee, Kuchen und Waffeln kosteten, ging die Internationalität zusätzlich noch durch den Magen.

Die teilnehmenden Gruppen, deren Familien einst als Migranten nach Deutschland kamen, zeigten im Rahmen des Eröffnungsfestes, wie gelungene Integration geht. Solche Fragen stellten sich die Kinder nicht. Sie erlebten einen abwechslungsreichen Tag. Gleich zu Beginn des Programms freuten sie sich über das Mitmachkonzert mit Alex Schmeisser, den Auftritt der städtischen Kitas St. Franziskus und Ria-Liegel-Seitz sowie über die vielfältigen Mitmachaktionen an den Ständen. Hier wurde gemalt, gewerkelt, gespielt und künstlerisch gestaltet.

i Was braucht es für eine Reise, wollten Annalena Prott (links) und Laura Kunz anhand eines Koffers herausfinden.

Unter anderem war die Kunstwerkstatt vor Ort. Vorsitzende Renate Ziegler hatte zunächst Sorge, die Kinder könnten ausbleiben. Aber ab dem frühen Nachmittag setzte ein regelrechter Ansturm auf die Kunstwerkstatt ein, sodass der Basteltisch kaum ausreichte.

Interessante Angebote hatten sich auch Akteure der Migrations- und Flüchtlingspolitik einfallen lassen, mit denen man während des Festes ungezwungen ins Gespräch kommen konnte. An einem der Stände konnten Teilnehmer mit Migrationshintergrund die Linie zwischen ihrem Herkunftsland und Bad Kreuznach abstecken.

i Leckere Speisen aus der Türkei boten die Mitglieder des Atatürk-Vereins an ihrem Stand an.

Vor Ort war auch die Polizei: „Wir nutzen diese Gelegenheit zur Nachwuchswerbung, aber auch, um Schwellenängste vor der Polizei abzubauen“, sagte Polizistin Petra Helel. Gerade auf Kinder möchte die Polizei zugehen. Ziel ist, dass Kinder sich Polizisten anvertrauen, wenn sie Hilfe brauchen.