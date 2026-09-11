Harte Radelrampen der Nahe
25 Prozent für die echt hartgesottenen Pedaleure 
Die einzige Kehre des Falkensteiner Anstiegs, und sie macht es keineswegs leichter. Denn flach gebaut ist sie nicht...
Die einzige Kehre des Falkensteiner Anstiegs, und sie macht es keineswegs leichter. Denn flach gebaut ist sie nicht...
Robert Neuber

Unsere „Schön wenn´s weh tut“-Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – der heutige „Fratzehammer“ ist „Fist to Face Falkenstein“. Viel Spaß beim Nachradeln! 

Lesezeit 2 Minuten
Wir geben es ja zu: Die Rampe in Falkenstein liegt nicht mehr so wirklich im Naheland. Aber jeder sportive Radler an der Nahe weiß sehr gut: Wer seine Härte wirklich testen will, der muss das Alsenztal über Rockenhausen fahren und diese Herausforderung annehmen.
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