Unsere „Schön wenn´s weh tut“-Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – der heutige „Fratzehammer“ ist „Fist to Face Falkenstein“. Viel Spaß beim Nachradeln!
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Wir geben es ja zu: Die Rampe in Falkenstein liegt nicht mehr so wirklich im Naheland. Aber jeder sportive Radler an der Nahe weiß sehr gut: Wer seine Härte wirklich testen will, der muss das Alsenztal über Rockenhausen fahren und diese Herausforderung annehmen.