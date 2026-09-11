Harte Radelrampen der Nahe 25 Prozent für die echt hartgesottenen Pedaleure Robert Neuber 11.09.2026, 15:00 Uhr

i Die einzige Kehre des Falkensteiner Anstiegs, und sie macht es keineswegs leichter. Denn flach gebaut ist sie nicht... Robert Neuber

Unsere „Schön wenn´s weh tut“-Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – der heutige „Fratzehammer“ ist „Fist to Face Falkenstein“. Viel Spaß beim Nachradeln!

Wir geben es ja zu: Die Rampe in Falkenstein liegt nicht mehr so wirklich im Naheland. Aber jeder sportive Radler an der Nahe weiß sehr gut: Wer seine Härte wirklich testen will, der muss das Alsenztal über Rockenhausen fahren und diese Herausforderung annehmen.







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