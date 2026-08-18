Familienzweige treffen sich 25 Cauer-Nachkommen vereint in Bad Kreuznach Josef Nürnberg 18.08.2026, 17:00 Uhr

i 25 Nachkommen der Cauer-Familie trafen sich Samstag mit Mitgliedern der Cauer-Gesellschaft Bad Kreuznach im Cauer-Haus. Josef Nürnberg

Ateliers, Parkskulpturen und ein Ahnenforscher verknüpfen persönliche Erinnerungen mit der Kunstgeschichte einer einflussreichen Bildhauerfamilie. Ein Tag voller Entdeckungen und überraschender Verbindungen.

Es war mit viel Arbeit verbunden, die Nachkommen der Künstlerfamilie Cauer zu einem Familientreffen zusammenzuführen. Fritz Penserot ist das nun gelungen. So trafen sich am Samstag 25 Personen aus ganz Deutschland im „tropischen“ Bad Kreuznach, allesamt Nachkommen der Künstlerfamilie Cauer, im Kreuznacher Cauer-Haus und besuchten unter anderem das Atelier in der Rheingrafenstraße, der ehemaligen Wirkungsstätte von Ludwig und Hannah Cauer.







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