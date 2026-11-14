30.000 Euro für guten Zweck 24-Stunden-Wanderung von Hennweiler war großer Erfolg Armin Seibert 14.11.2026, 15:00 Uhr

i Bei der Übergabe des Spendenerlöses von 30.000 Euro nach der erfolgreichen 12. Auflage der 24-Stunden-Wanderung wurde schon der Startschuss für die Anmeldung der 13. Wanderung im Juni 2027 gegeben. Von links: Bürgermeister Thomas Jung, Organisationsleiterin Gabi Vogt, Holger Schröder (RPR hilft), Henrik Brötzmann (Wirtschaftsförderung/Tourismus), Alfred Reicherts (1. Beigeordneter VG Herrstein/Rhaunen), Herbert Wirzius (Soonwaldstiftung) und Michael Schmidt (Ortsbürgermeister Hennweiler und Leiter Wanderzentrum). Armin Seibert

Die 24-Stunden-Wanderung von Rheinland-Pfalz hat 30.000 Euro für Hilfsprojekte gesammelt, nun wurden offiziell die Spendenschecks übergeben. Und die Anmeldung für die 13. Auflage im Juni 2027 ist bereits freigeschaltet.

Es ist eine Erfolgsgeschichte sondergleichen, und sie wird mit Schweiß, Freudentränen im Ziel und Blasen an den Füßen geschrieben: Die 24-Stunden-Wanderung von Rheinland-Pfalz, seit 2013 mit Start und Ziel in Hennweiler, hat 2026 das Dutzend vollgemacht und stolze 30.







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