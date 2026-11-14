30.000 Euro für guten Zweck
24-Stunden-Wanderung von Hennweiler war großer Erfolg
Bei der Übergabe des Spendenerlöses von 30.000 Euro nach der erfolgreichen 12. Auflage der 24-Stunden-Wanderung wurde schon der
Bei der Übergabe des Spendenerlöses von 30.000 Euro nach der erfolgreichen 12. Auflage der 24-Stunden-Wanderung wurde schon der Startschuss für die Anmeldung der 13. Wanderung im Juni 2027 gegeben. Von links: Bürgermeister Thomas Jung, Organisationsleiterin Gabi Vogt, Holger Schröder (RPR hilft), Henrik Brötzmann (Wirtschaftsförderung/Tourismus), Alfred Reicherts (1. Beigeordneter VG Herrstein/Rhaunen), Herbert Wirzius (Soonwaldstiftung) und Michael Schmidt (Ortsbürgermeister Hennweiler und Leiter Wanderzentrum).
Armin Seibert

Die 24-Stunden-Wanderung von Rheinland-Pfalz hat 30.000 Euro für Hilfsprojekte gesammelt, nun wurden offiziell die Spendenschecks übergeben. Und die Anmeldung für die 13. Auflage im Juni 2027 ist bereits freigeschaltet.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist eine Erfolgsgeschichte sondergleichen, und sie wird mit Schweiß, Freudentränen im Ziel und Blasen an den Füßen geschrieben: Die 24-Stunden-Wanderung von Rheinland-Pfalz, seit 2013 mit Start und Ziel in Hennweiler, hat 2026 das Dutzend vollgemacht und stolze 30.
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