Weil er eine 13-Jährige sexuell missbraucht haben soll, muss sich ein 24-Jähriger vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach verantworten. Für die damals 13-jährige Schülerin war es ein Abenteuer, sie schlich sich spätabends aus dem Haus, ohne ihren Eltern Bescheid zu sagen.

Mädchen wegen Fotos angeschrieben

Den 24-Jährigen hatte sie durch eine Schulfreundin kennengelernt. Er nahm über das Internet Kontakt zu ihr auf und schlug vor, sich zu treffen. Tatsächlich interessierte sie sich weniger für ihn als für einen Jungen, der öfter in seiner Begleitung war. Aber sie ließ sich auch von ihm herumfahren, wenn er alleine auftauchte. Er habe sie öfter aufgefordert, sich auf seinen Schoss zu setzen und er habe auch sonst körperliche Nähe zu ihr gesucht.

In der Verhandlung ging es um einen Vorfall im März 2022, an diesem Abend fuhren sie in Bad Sobernheim zu einem Parkplatz. Wie die heute 16-Jährige aussagte, saß sie dabei hinten im Auto. „Er hat sich zu mir gesetzt und mir das T-Shirt und den BH ausgezogen“, berichtete die Schülerin, die von der Situation völlig überfordert war. Dann habe er sich seiner Hose und Unterhose entledigt und habe sie überall am Oberkörper berührt und ihr auch über der Kleidung das Bein gestreichelt.

Weil ihr seine Annäherung nicht behagte, sagte sie ihrem Begleiter, dass sie das nicht will, woraufhin er von ihr abließ und sie nach Hause fuhr. Später erhielt sie von dem Angeklagten mehrmals Nachrichten über Instagram, in denen er anfragte, ob sie mit Fotos von sich Geld verdienen wolle. „Ich habe ihm aber direkt gesagt, dass ich das nicht machen werde“, erklärte die Schülerin.

Von Januar bis März 2022 suchte der 24-Jährige Kontakt zu weiteren Schülerinnen, die er durch eine frühere Freundin kennengelernt hatte. Er soll den ebenfalls 13-jährigen Mädchen Nachrichten über Snapchat geschickt und sich ihnen als Liebesberater angeboten haben. Außerdem fragte er sie, ob sie ihm Nacktfotos oder Fotos in Unterwäsche von sich schicken würden.

Zeugin korrigiert Aussage﻿

Nach Angaben des Angeklagten, wusste er nicht, dass die Schülerin, die er manchmal spätabends abholte, erst 13 Jahre alt war. Sie soll außerdem gesagt haben, ihre Eltern wüssten über ihre Ausflüge Bescheid. „Der Chatverlauf war absolut dumm, es war definitiv nicht richtig“, räumte er ein. Er gab außerdem zu, dass er die Schülerin im Auto über der Kleidung an der Brust und am Bein berührt hat.

So hatte es die 13-Jährige bei ihrer ersten Vernehmung bei der Polizei angegeben. „Ich wollte es damals kleinreden und habe einiges weggelassen, ich hatte Angst, das war Selbstschutz und wegen meiner Eltern“, erklärte die Jugendliche, warum sie ihre Aussage nun korrigiert. Richterin Vanessa Blauth wies anschließend darauf hin, dass damit auch eine Verurteilung des 24-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Betracht kommt. Das Verfahren wird am Freitag, 5. September fortgesetzt.