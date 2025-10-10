Kuscheln und Nacktfotos 24-Jähriger aus VG Nahe-Glan hat 13-Jährige missbraucht 10.10.2025, 16:24 Uhr

i Zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilte das Amtsgericht Bad Kreuznach einen 24-Jährigen, weil er eine 13-jährige Schülerin missbraucht hat. Stefan Puchner/dpa. picture alliance/dpa

Für das Mädchen war es ein Abenteuer, sich nachts heimlich aus dem Elternhaus zu schleichen, um mit einem Mann Anfang 20 Spritztouren zu unternehmen. Der gab sich gerne als großer Bruder, um seine sexuellen Absichten zu verdecken.

Weil er sich einer 13-Jährigen bei einem Treffen sexuell annäherte, verurteilte das Amtsgericht Bad Kreuznach einen 24-Jährigen aus der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung. Neben dem Tatbestand des sexuellen Missbrauchs eines Kindes ging es in der Verhandlung außerdem um den Vorwurf des Verschaffens von kinderpornografischen Bildern.







