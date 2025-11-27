Einsätze in Bad Sobernheim 233 Patienten müssen Klinik gleich zwei Mal verlassen Sebastian Schmitt 27.11.2025, 08:50 Uhr

i Rund 230 Patienten wurden am Donnerstagmorgen vorsorglich in einen anderen Gebäudebereich gebracht. Mitarbeitende halfen beim Verlegen der teilweise nur eingeschränkt mobilen Menschen, während die Feuerwehr die betroffene Station kontrollierte und belüftete. Sebastian Schmitt

Innerhalb von 12 Stunden wird die Asklepios Katharina-Schroth-Klinik gleich zwei Mal evakuiert. Was steckt hinter den Rauchentwicklungen, die Feuerwehr und Rettungsdienste in Alarmbereitschaft versetzen?

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr gegen 17.05 Uhr wegen einer Rauchentwicklung in mehreren Räumen der Katharina-Schroth-Klinik in Bad Sobernheim alarmiert. Als die Feuerwehr nach wenigen Minuten vor Ort war, konnte ein Brand im Bereich einer Dehnungsfuge zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss festgestellt werden, der eine starke Rauchentwicklung in das Gebäudeinnere verursachte. Die Feuerwehr kontrollierte das ...







