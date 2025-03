23 Abiturienten wurden in einer Feierstunde vom Veldenz Gymnasium in Lauterecken verabschiedet.

Unter dem Motto „A little party never killed our Abi 2025“ feierten 23 Abiturientinnen und Abiturienten des Veldenz Gymnasiums Lauterecken (VGL) den Abschluss ihrer Schulzeit. Die erfolgreichen jungen Leute wurden im Rahmen einer Feierstunde von der Schulgemeinschaft in einen neuen Lebensabschnitt verabschiedet. Vier Absolventen haben sich eine „Eins“ vor dem Komma in ihrem Reifezeugnis erarbeitet. Dies sind Jonathan Becker (1,1), Malte Metzger (1,6), Noomi Much (1,8) und Jule Hoppe (1,9).

Zur Abschlussfeier in der Turnhalle konnte Oberstudiendirektor Stefan Weber neben den festlich gekleideten Protagonisten auch deren Familien und weitere Angehörige begrüßen. Er gratulierte den Abiturienten zum höchsten Schulabschluss, der allgemeinen Hochschulreife, und erinnerte an ihre rund zwölfeinhalbjährige Schulzeit, die ohne Skandale, Streiche oder legendäre Anekdoten verlaufen sei. „Sie zeigten einen ausgesprochen zurückhaltenden Umgang untereinander und mit Ihren Lehrerinnen und Lehrern und sorgten stets für eine ausgesprochen ruhige und freundliche Atmosphäre“, lobte der Schulleiter. Er sagte unter anderem: „Sie verlassen nun das wärmende Wohlfühlnest der Schule und vielleicht auch das des Elternhauses. Sie schauen nach vorne und sehen vor sich das große Wort Freiheit. Mit dieser neuen Freiheit kommt jedoch auch Verantwortung auf sie zu.“ Verantwortung bedeute, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere einzustehen. Es bringe nichts, sich vor der Verantwortung zu verstecken. „Nutzen Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten nicht nur für den eigenen Erfolg, sondern auch dafür, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten“, ermunterte er die Absolventen.

Zeugnisse überreicht

Zusammen mit Oberstudienrätin Isabelle Motsch überreichte Schulleiter Weber nach der Rede der Abiturientinnen Emilia Haag und Nele Hübner die Reifezeugnisse an folgende Abiturientinnen und Abiturienten: Diana Avram, Jonathan Becker, Luis Bilan, Melanie Gehm, Samuel Ginkel, Daniel Grünwald, Emilia Haag, Samuel Hien, Jule Hoppe, Nele Hübner, Lucian Kreischer, Malte Metzger, Lukas Michel, Sophie Mohr, Nathanael und Noomi Much, Elisa Lara Neu, Lena Rotthus, Anna Schank, Nico Schmidt, Clara Theado, Hannah Weichel und Noah Zimmermann.

Zu Grußworten und Auszeichnungen hatten sich unter anderem der Kuseler Landrat Otto Rubly für den Schulträger und das Bildungsministerium, VG-Bürgermeister Andreas Müller für die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, Isabel Steinhauer-Theis für die Stadt Lauterecken sowie Vertreter des Rotary Clubs, des Lions Club, der Kreissparkasse Kusel und der Volksbank Lauterecken angemeldet.

Musikalisch unterhielt Paula Kochte zum Auftakt der Feier mit „The Night We Met“ von Lord Huron und vor den Grußworten und Auszeichnungen im zweiten Teil mit „We Are the Champions“ von Queen.