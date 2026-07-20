Nach Waldbrand bei Traisen
23.000 Euro an Spenden stemmen große Blaulichtparty
Die Einsatzzentrale während des Waldbrands bei Traisen wurde in das Gebäude der Rüdesheimer VG-Verwaltung verlegt. Bis zu 600 Mä
Die Einsatzzentrale während des Waldbrands bei Traisen wurde in das Gebäude der Rüdesheimer VG-Verwaltung verlegt. Bis zu 600 Männer und Frauen waren zeitgleich im Einsatz, um die Flammen zu kontrollieren. Ihnen zu Ehren soll eine große Blaulichtparty steigen.
Markus Kilian

Ein Waldbrand vereinte Hunderte Helfer, die Schlimmeres verhinderten. Nun wird ihnen mit einer großen Party gedankt. 23.000 Euro Spenden zeigen die hohe Wertschätzung für die Einsatzkräfte – und die Planungen laufen bereits.

Lesezeit 1 Minute
Hunderte Einsatzkräfte der ganzen Blaulichtfamilie haben während des verheerenden Waldbrands am Rotenfels Schwerstarbeit geleistet. Inzwischen sind die Flammen besiegt und die Dankbarkeit für Feuerwehr, DRK und Co. ist groß. Ihnen will der Kreis Bad Kreuznach mit einem großen Fest Danke sagen.
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