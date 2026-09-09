Story über Träume und Mobbing 21-Jähriger aus Hackenheim veröffentlicht Debütroman Lena Reuther 09.09.2026, 18:00 Uhr

i Der 21-jährige Damion Schmidt hat im August seinen ersten Roman mit dem Titel „Yume o Koete: Beyond Dreams“ veröffentlicht. Darin geht es um Träume, Ausgrenzung und neu gewonnenes Selbstvertrauen. Lena Reuther

Damion Schmidt aus Hackenheim entführt in seinem Buch in eine magische Welt, in der Träume und Realität verschmelzen. Sein Debütroman thematisiert Ausgrenzung und den Mut, den eigenen Weg zu gehen.

Unter dem Pseudonym Saru Nocturne hat der 21-jährige Damion Schmidt seinen Debütroman veröffentlicht, der sich an Jugendliche richtet. In seinem Fantasy-Werk mit dem Titel „Yume o Koete: Beyond Dreams“ verfolgt der Leser die Geschichte von Saruno Kiwanata , einem 14-jährigen Jungen, der Mobbing und Ausgrenzung erlebt.







Artikel teilen

Artikel teilen