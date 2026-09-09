Damion Schmidt aus Hackenheim entführt in seinem Buch in eine magische Welt, in der Träume und Realität verschmelzen. Sein Debütroman thematisiert Ausgrenzung und den Mut, den eigenen Weg zu gehen.
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Unter dem Pseudonym Saru Nocturne hat der 21-jährige Damion Schmidt seinen Debütroman veröffentlicht, der sich an Jugendliche richtet. In seinem Fantasy-Werk mit dem Titel „Yume o Koete: Beyond Dreams“ verfolgt der Leser die Geschichte von Saruno Kiwanata, einem 14-jährigen Jungen, der Mobbing und Ausgrenzung erlebt.