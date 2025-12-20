2026 wählt VG-Rat Nachfolger für Heinz-Martin Schwerbel

Mit dem Sonderprogramm des Bundes soll in der VG Rüdesheim in Brandschutz, Schulen und Kindergärten, die Digitalisierung, aber auch den Umbau des Verwaltungsgebäudes investiert werden. Spannung verspricht auch die Wahl des neuen Ersten Beigeordneten.

Die Planungen für eine Kommunale Wärmeplanung oder das Bauvorhaben für die Gastronomie am Schmittenstollen sind weit fortgeschritten. So war die

Tagesordnung der Abschlusssitzung des Verbandsgemeinderats in Rüdesheim schnell abgearbeitet.