VG Rüdesheim blickt nach vorn
2026 wählt VG-Rat Nachfolger für Heinz-Martin Schwerbel
2018 gratulierte Bürgermeister Markus Lüttger seinem damaligen Büroleiter Heinz-Martin Schwerbel zur Wahl als hauptamtlicher Erster Beigeordneter. Seitdem bilden die beiden Christdemokraten eine schwarze Doppelspitze in der Rüdesheimer VG-Verwaltung.
Christine Jäckel. Christine Jäckel Archiv

Mit dem Sonderprogramm des Bundes soll in der VG Rüdesheim in Brandschutz, Schulen und Kindergärten, die Digitalisierung, aber auch den Umbau des Verwaltungsgebäudes investiert werden. Spannung verspricht auch die Wahl des neuen Ersten Beigeordneten.

Lesezeit 2 Minuten
Die Planungen für eine Kommunale Wärmeplanung oder das Bauvorhaben für die Gastronomie am Schmittenstollen sind weit fortgeschritten. So war die Tagesordnung der Abschlusssitzung des Verbandsgemeinderats in Rüdesheim schnell abgearbeitet.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik