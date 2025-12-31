Der lange Weg zur Weinstube 2025 war das Jahr des Bad Kreuznacher Brückenhauses Marian Ristow 31.12.2025, 15:00 Uhr

i Die Sanierung, ein echter Kraftakt, hat sich ohne Frage gelohnt. Das "neue" Brückenhaus ist ein echtes Schmuckstück geworden. Marian Ristow

Das historische Brückenhaus von Bad Kreuznach erlebte eine dramatische Sanierung. Welche Überraschungen und Herausforderungen das Projekt prägten und sonst noch so im Jahr 2025 rund um das Wahrzeichen passiert ist, lesen Sie hier.

2025 war ein einschneidendes Jahr in der Geschichte des historischen Bad Kreuznacher Brückenhauses mit der Schwedenkugel. In diesem Jahr endete das Dasein des Wahrzeichens als Sorgenkind und Dauerbaustelle der Stadt.Bis am 28. Mai 2025 Besitzer Klaus Endemann und Pächter Werner Klopfer die Weinstube im Gebäude auf der Alten Nahebrücke eröffnen konnten, musste das rund 400 Jahre alte Bauwerk schwere Zeiten überstehen.







Artikel teilen

Artikel teilen