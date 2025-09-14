Die Soonwaldstiftung zieht Bilanz: Mit 1,4 Millionen Euro Spenden in 2024 und zahlreichen Hilfsprojekten zeigt sie, wie entscheidend Engagement für die Region sein kann. Ein Einblick in starke Kooperationen und neue Vorhaben.

Die segensreiche Arbeit von Soonwaldstiftung und Förderverein Lützelsoon und die Zusage, jeden Spendeneuro ohne Abzug für Hilfsprojekte einzusetzen, findet riesigen Zuspruch. So wurden 2024 stolze 1,4 Millionen Euro Spenden verbucht. Bei der Jahrestagung von Vorstand und Kuratorium auf der Kyburg wurde alles einmütig beschlossen und das Zahlenwerk der Aufsichtsdirektion vorgelegt.

Johannes Kalpers kommt am im April 2026 wieder

Vorsitzender Herbert Wirzius berichtete, dass die Ferienwohnungen auf Wartenstein und Daun gut genutzt würden und dass in Zusammenarbeit mit der Kinderkrebsstiftung, der die Soonwaldstiftung angehört, große Kliniken Nutzungsinteressen für kleine Patienten zeigten. Alljährlich vergibt die Stiftung den Förderpreis für „mutige Kinder“, die diesmal Noah und Mina erhalten. Für die Covid-geschädigten Kinder hatte Stiftungs-Botschafter Martin Seidler mit einer Lesung gesammelt. Im Rückblick erwähnte Wirzius stolz die große Resonanz und das Spendenaufkommen für Veranstaltungen mit Seidler, Hans Kammerlander, die 24-Stunden-Wanderung und die Hofsänger. Am 22. November folgt die biblisch musikalische Weinprobe erstmals im Gesellschaftshaus und ein Seidler-Leseabend (17. Dezember). Dann steht im April 2026 das große Jubiläum in Hennweiler an (30 Jahre Förderverein, 25 Jahre Stiftung, 15 Jahre Hilfsfonds). Am 16. Mai tritt Johannes Kalpers im Gesellschaftshaus an, am 21. und 22. Juni steigen die 24 Stunden und am 1. November treten die Hofsänger in Simmertal an. Vielleicht spielt noch die Lotto-Elf in Kirn-Sulzbach. Der Antrag läuft.

Benefizspiele bringen Geld

Bei Benefizspielen kommen oft immense Summen zusammen. So in Bingen und Bad Kreuznach zusammen 64.000 Euro. Nelson Rodrigues hatte die Spiele organisiert. Dass das Geld gebraucht und zielgerichtet verwendet wird, macht die Hochwasserhilfe für Kirn-Sulzbach, Bärenbach und Meckenbach deutlich. Die Politik habe sich zurückgezogen, bedauert Wirzius. In 78 Fällen zahlten Soonwaldstiftung (50.000 Euro) und Bürklestiftung (100.000 Euro) je 500 Euro Soforthilfen. Doch es geht weiter. Über das Fördervereinsbüro um Isabell Müller und in Absprache mit Thomas Jung und Andy Heck wird akribisch geprüft, wer gut versichert war, Hilfe erhielt und wer noch braucht. „Die Leute waren sich nur zögerlich gemeldet und dachten, wir helfen nur Kindern“, sagt Wirzius dazu. Man zahlte aber auch für 140 Trocknungsgeräte und für Schäden wie zerstörte Baggerreifen. Die Bürklestiftung stellt weitere 10.000 Euro bereit.

„Mut tut gut“ im Blickpunkt

Beim Jubiläum „700 Jahre Kirn-Sulzbach“ habe man mit Heike Boomgarden einen Rundgang gemacht und Hilfsprojekte angedacht. So die Verschönerung der Bushaltestelle. Weitere Projekte sind geplant. Beim Kooperationsprojekt von Soonwald- und Bürklestiftung steht Klasse 2000 im Fokus, bei dem 200 Klassen mit je 250 Euro gefördert werden. Ab und an übernimmt die Soonwaldstiftung andere Stiftungen wie die Alex-Jakob-Stiftung. Deren Projekt „Mut tut gut“ bleibt im Blickpunkt. Wirzius informierte über die Kooperation „Bundeswehrkinder in Not“ mit dem Kinofilm-Projekt Westwind, das im Kreuznacher Kino gezeigt wird. Erfolgreich laufe stets das Engagement der Soonwaldkicker um Thomas Jung. So kamen beim Spiel in Teufelsfels gegen den FC Köln 9.000 Euro zusammen, 21.000 in Bockenau.

Auch fürs 2026 gibt es etliche Projekte. So sei ein „Herzwald“ geplant, eine nachhaltige Idee mit längerer Anlaufzeit. Doch man muss stets für Katastrophen wie im Ahrtal oder die Flut in Kirn-Sulzbach gewappnet sein und kranken Kindern schnell helfen können. „Für kleine Hilfen sind die Menschen dankbar“, merkt Wirzius an und verweist auf die Kulturloge, die bei 50 Organisationen Freikarten für 550 bedürftige Menschen organisiert. Als Beispiel nannte er Freikarten für Seniorenheimbewohner für die Hofsänger und freute sich über dankbare Besucher.