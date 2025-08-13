In einer Sommerserie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Das wunderschöne Denkmal im Rebhang des Klosters Disibodenberg steht vor einer Sanierung, die 2026 abgeschlossen sein wird.

Wirren erlebten die Weinlagen am Kloster Disibodenberg schon immer, auch in den vergangenen Jahren. Kenner erinnern sich an den kurzen, raketenhaften Steilflug des Weinguts, nachdem sich Eigentümerin Luise von Racknitz und der Selfmade-Weinbauer Matthias Adams zusammengetan hatten und die Weine national Beachtung fanden. Dann zerbrach die Ehe, Adams zog von dannen, und die Weinlagen wurden 2018 allesamt verkauft.

i Den historischen Schriften zu Folge ist das Häuschen im Jahre 1811 errichtet worden - was es mit der in eine der Stützsäulen eingravierten Jahreszahl 1822 auf sich hat, bleibt ein Rätsel. Robert Neuber

Das 200 Jahre alte Häuschen im steilen Hang hat wahrscheinlich bei alldem nur mit den imaginären Achseln gezuckt. Es gehörte nicht zur Racknitz´schen Sammlung, sondern dem Meisenheimer Christian Held. Der hatte die Niedermühle samt Weingut Disibodenberg Anfang der 1990er-Jahre von der Familie Schmidt erworben. Held übernahm vor einigen Jahren dann auch die Lagen des Weinguts von Racknitz.

i Hier ist zu sehen, dass es eine statische Sanierung braucht - der Querbalken muss gestützt werden. Robert Neuber

Im Verzeichnis denkmalgeschützter Kulturbauten im Kreis Kreuznach heißt es lapidar: „Fachwerk, wohl 18., Anfang 19. Jahrhundert“. Konkreter werden die heutigen Eigentümer Held auf ihrer Homepage: Dort ist vom Baujahr 1811 die Rede. Doch steht man vor diesem knuffigen Fachwerkbau, sieht man in einer der Säulen das Jahr 1822 eingraviert, die andere tragende Säule enthält die beiden Buchstaben F und F. Möglicherweise weisen die beiden F-Buchstaben auf Mitglieder der einstigen Eigentümerfamilie hin, das schätzt Christian Held, denn es habe bei den Schmidts oft Vornamen wie Friedrich gegeben. Die Schmidts hätten ihm erklärt, dass die Rebterrassen im Jahre 1811 angelegt worden seien, also wird auch das Winzerhäuschen in dieser Zeit verortet. Möglicherweise sei im Jahre 1822 noch einmal Hand angelegt worden, was dann zur neuen Gravur 1822 geführt habe.

i Das Disibodenberger Wingertshäuschen wird im Jahre 2026 saniert sein, so dass die Stützelemente wieder entfernt werden können. Robert Neuber

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe in Mainz, die obere Denkmalschutzbehörde, wird sich das Häuschen demnächst im Rahmen der Aktualisierung der Denkmalliste anschauen. Es stehe seit 2008 unter Denkmalschutz und sei ein spätbarockes Bauwerk, heißt es auf unsere Anfrage. Es liege aber keine Dokumentation zu dem Gebäude vor, also könne man auch das genaue Baujahr nicht nennen.

Christian Held weist darauf hin, dass man das Gebäude schon vor zwei Jahren sanieren wollte, das Geld sei bereitgestellt. Doch der beauftragte Bauunternehmer habe dann einen schweren Unfall erlitten, also gab es eine Verzögerung. Held rechnet für 2026 mit der Sanierung. Das ist nicht ganz simpel, denn es muss ein statisch wichtiger Querträger ersetzt werden, und eine der schönen Sandsteinsäulen sei wohl auch an einer Stelle gesplittert. Die beiden Zimmer im Häuschen seien aber relativ unspektakulär, so Held – das Häuschen ist eben in erster Linie ein Deko-Schmuckstück in der Landschaft.

i Panorama vom Disibodenberg über das Glantal mit Odernheim Robert Neuber

Die historischen Rätsel sind das eine, die landschaftliche Lage das andere – und die ist nicht geheimnisvoll, sondern offen und weit. Direkt über dem Häuschen steht am oberen Rand des Rebhangs eine Bank, von der man eine schöne Aussicht hat. Wer es sich genauer anschauen möchte, muss einige steile, wacklige Stufen hinunter steigen, nichts für unsichere Flaneure. Der obere Bereich des Gebäudes mit der Rückwand zum Disibodenberg enthält die verschlossene Zugangstür. Geht man am Haus einige Stufen weiter hinab, so steht man vor einem weiteren Eingang, rechts und links tragen Sandsteinsäulen mit den genannten Gravuren das Fachwerkhaus. Der tragende Querbalken zwischen den beiden Sandsteinsäulen wird mit zwei modernen Stützsäulen gesichert. Hier steht die statische Sanierung an, und die Fensterläden müssten auch neu eingehängt werden ...

i In einer der Sandsteinsäulen sind die zwei F-Buchstaben eingraviert - was es damit auf sich hat, bleibt ein Rätsel. Robert Neuber

An das Häuschen zu gelangen, ist einfach: Man biegt von der Straße zwischen Odernheim und Staudernheim ﻿in Richtung des Klosters Disibodenberg ab, hält sich nach 230 Metern rechts und kann sein Auto hier oben abstellen. Dann geht man zu Fuß an den oberen Rebzeilen entlang, bis man nach einigen Metern das Dach des Häuschens sieht. Hier oben steht eine Sitzbank mit herrlichem Panorama.

Auf Google Maps findet man das Wingertshäuschen am Disibodenberg unter den Koordinaten 49.775241, 7.698414.