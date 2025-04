Es gibt Menschen, die arbeiten im Hintergrund, doch ohne deren Engagement ginge nichts im Verein. Ein solcher Mensch ist Jürgen Ruß (70) aus Guldental, der seit 40 Jahren aktiv die Geschicke des Kinderschutzbundes Bad Kreuznach mit lenkt.

Steffi Meffert, Vorsitzende des Kinderschutzbundes schätzt an ihm, dass er seine vielen Aufgaben kontinuierlich und absolut zuverlässig ausführt. „Ohne ihn ist die Vorstandsarbeit nicht zu leisten“, sagt Meffert. Seine ehrenamtliche Arbeit beim Kinderschutzbund und seine vielen anderen Tätigkeiten, unter anderem bei der katholischen Kirche und dem Verein zur Förderung körperbehinderter Menschen, die der rüstige 70-Jährige ganz locker stemmt, sind laut Meffert beachtlich.

Wohnung in Guldental wird zur Außenstelle des Kinderschutzbundes

Im dreiköpfigen Führungsteam des Kinderschutzbundes, zu dem neben Meffert auch Andrea Friesenhan gehört, ist Ruß für die Bereiche Gebäude, Fahrzeuge und die Mitgliederverwaltung zuständig. Bei der Vielfalt seiner Aufgaben bleibt es nicht aus, dass seine Wohnung in Guldental zur Außenstelle des Kinderschutzbundes Bad Kreuznach mutiert ist.

Wer die Biografie von Ruß kennt, wundert sich vielleicht, warum der Vater von drei Kindern und zwei Enkeln zusätzlich noch aktiv beim Kinderschutzbund ist – hat er doch eine große Familie. Er möchte mit seiner Arbeit dazu beitragen, dass Kinder, aber auch behinderte Personen wirkliche Teilhabe am Leben haben. „Die Integration unserer Kinder in die Gesellschaft ist mir wichtig“, sagt er. Da ist es verständlich, dass es für ihn Höhepunkte sind, wenn Kinder von einst, die heute erwachsen sind, ihn ansprechen und sagen, wie schön es doch beim Kinderschutzbund war.

60 Kinder aus zehn Nationen betreut

Mehrere Umzüge des Vereins hat er in seiner aktiven Zeit stemmen müssen. Wobei da ja auch immer das Renovieren dazu gehörte. Zufrieden macht ihn, wie die Angebote unter anderem der offene Kindertreff „Knallfrosch“ angenommen werden. Auch wenn hier Angestellte des Vereins die Leitung haben, begrüßt Ruß es sehr, dass Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren das Angebot ohne festes Programm von 16 bis 19 Uhr nutzen können. “Nach einem langen Schultag tut der Kontakt miteinander sicherlich gut", sagt er. Auch wenn 60 Kinder aus bis zu zehn Nationen für den Knallfrosch angemeldet sind, wird Deutsch gesprochen.

Obwohl sein Dunstkreis mehr das Büro ist, so ganz ohne die Kinder des Kinderschutzbundes kommt Ruß nicht aus. Er begleitet die Kinder bei Ausflügen und fährt auch das Fahrzeug mit dem Wohnanhänger zu den Ferienfreizeiten auf dem Freizeitgelände Kuhberg. Überhaupt sieht man ihn häufiger mit dem knallroten ehemaligen Feuerwehrfahrzeug auf Bad Kreuznachs Straßen. Wenn er mit diesem Fahrzeug unterwegs ist, kann es auch vorkommen, dass er gewissermaßen in einem Hilfseinsatz ist. So hat er schon einmal eine ganze Küche zu einer Familie transportiert. Einer wie Ruß, der die Not sieht, denkt übrigens mit 70 noch nicht an Ruhestand, wie er sagt.