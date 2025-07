Der Lachs soll an der Nahe wieder heimisch werden. Dabei will der Verein Arge Nahe-Lachs helfen. Ein bedeutender Schritt wurde jetzt gemacht.

Große Freude bei dem Verein Arge Nahe-Lachs und dem Angelsportverein (ASV) Guldental über den Besatz von 20.000 Junglachsen im unteren Guldenbach. Die drei bis fünf Zentimeter großen Sömmerlinge stammen aus dänischer Zucht und sollen langfristig zur Wiederansiedlung des Lachses im Nahesystem beitragen. Das Projekt wird vom Land Rheinland-Pfalz unterstützt und von der Oberen Fischereibehörde mit 10.000 Euro finanziert.

Als einen bedeutenden Schritt zur Rückkehr des Königsfisches für das Nahesystem bezeichnete der stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Nahe-Lachs, Jürgen Heß, das Projekt. Der Besatz erfolgt unter der wissenschaftlichen Leitung von Jörg Schneider, der im Auftrag des Landes das Projekt „Lachs 2040“ an der Nahe begleitet. Unterstützt wurde er von ehrenamtlichen Helfern, die sich seit Jahren für den Schutz und die Rückkehr des Lachses in den hiesigen Gewässern einsetzen. Dazu teilte Heß mit, dass bis Mitte des 20. Jahrhunderts der Lachs in den Nebenflüssen des Rheins, so auch in der Nahe, heimisch war. Durch Gewässerverschmutzung, Überfischung und den Bau von Wehranlagen verschwand der Wanderfisch nahezu vollständig aus dem Einzugsgebiet des Rheins. Seitdem steht der Lachs unter strengem Schutz, ein Fang ist hierzulande nicht erlaubt. Die 2002 gegründete Arge Nahe-Lachs, hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Lachs im Nahesystem wieder heimisch zu machen. Doch das gelingt nur dann, wenn der Lebensraum für den Lachs wieder durchgängig und naturnah gestaltet wird. Davon würden dann auch viele andere Fischarten wie Barbe, Nase, Maifisch oder die Meerforelle profitieren.

i 20.000 Junglachse für das Nahesystem Dieter Ackermann. Foto: ASV Guldental

Den neuen Vorstand der Arge Nahe-Lachs bilden Vorsitzender Christian Henning, Jürgen Heß/Michael Simon (Stellvertreter), Schatzmeister Frank Fütterer, Geschäftsführer Peter Korn, Pressereferent Dennis Höning und acht Beisitzer. Die Herausforderungen sollen mit Elan angegangen werden. Laut Henning liegt die größte Hürde derzeit im Unterlauf der Nahe bei Laubenheim. Dort blockiert eine Querverbindung mit zwei Wasserkraftanlagen bereits nach wenigen Kilometern den Aufstieg wandernder Fische. Die Arge fordert deshalb das Land auf, endlich für die notwendigen Durchgänge zu sorgen, so wie es in der EU-Wasserrahmenrichtlinie gesetzlich vorgeschrieben ist. Das ist besonders wichtig und dringlich, denn die Wiederansiedlung der Lache gelingt nur dann, wenn der Lebensraum dahingehend gestaltet wird. Als weiteren dringenden Punkt wurde die Sicherstellung ausreichender Restwassermengen an den Wehranlagen bezeichnet, damit so ein tötungsfreier Auf- und Abstieg der Fische ermöglicht wird. Gleichzeitig sieht die Arge auch an der Wasserkraftanlage in Gensingen Handlungsbedarf. Darüber hinaus wünscht man sich eine bessere Vernetzung mit den Angelvereinen an der Nahe, etwa durch eine neue Homepage, gemeinsame Projekte zum Kormoran-Management oder bei Renaturierungsmaßnahmen. „Nur wenn alle an einem Strang ziehen, haben die Junglachse eine Chance“, betont Henning.