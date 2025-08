Eine Folge des Zusammenbruchs des Deutschen Reiches und der NS-Diktatur war, das Bad Kreuznach 1950 zu einem Landgerichtsbezirk wurde. Gerhard Schwanke, Heimatforscher und Experte für die Justizgeschichte im Kreis, hat die Entwicklung in seinem Buch „Das neue Justizzentrum Bad Kreuznach“ dokumentiert.

Nach Kriegsende neuer Zuschnitt der Gerichtsbezirke

Der Landgerichtsbezirk Koblenz war schon vor 1945 einer der größten deutschen Gerichtsbezirke, gemessen an der Zahl der Amtsgerichte, führt Schwanke an. Daher habe man für den Wiederaufbau der Gerichtsbarkeit in den Ländern, die später zu dem neuen Bundesland Rheinland-Pfalz zusammengeführt wurden, eine Neuordnung der Gerichtsbezirke umgesetzt. Es gab auch schon im 19. Jahrhundert Bestrebungen von Bürgern im südlichen Teil des damaligen Koblenzer Regierungsbezirks auf Errichtung eines eigenen Landgerichts. 1837 richteten Kreuznacher Bürger eine Petition in dieser Sache an den preußischen König.

Dieser Wunsch erfüllte sich aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Da sich das Oberlandesgericht Köln, bis 1945 zuständiges Gericht für die Gerichte der ehemaligen preußischen Rheinprovinz, nun in einem anderen Bundesland befand, wurde 1946 das Oberlandesgericht Koblenz eingerichtet. Der große Landgerichtsbezirk Koblenz erweiterte sich durch die Gebietsänderungen noch einmal deutlich um 15 weitere Amtsgerichtsbezirke, weshalb eine Neuaufteilung beschlossen wurde.

i Im ehemaligen Casinogebäude fand das neue Landgericht Bad Kreuznach 1950 seinen ersten Standort. Christine Jäckel

Eröffnung mit Festakt im Kurhaus

Bad Kreuznach wurde drei Jahre später, mit dem Landesgesetz vom 2. September 1949, Sitz eines Landgerichtes. Ab dem 1. Januar 1950 war auch die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach errichtet. Wie in allen deutschen Städten waren auch in der Kurstadt durch den Bombenkrieg viele Gebäude zerstört. Für das neue Landgericht bot die Stadt zunächst das Casinogebäude im Brückes 1 an, wobei dies von Beginn an als Übergangslösung angesehen wurde. Die Staatsanwaltschaft nahm ihren Dienst in der Hofgartenstraße 2 auf. Mit einem Festakt im großen Saal des Kurhauses wurde die Eröffnung des neuen Landgerichtes und der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach gebührend gefeiert.

Festredner war der Staatsrechtler Adolf Süsterhenn, der seit 1949 Justiz-, Unterrichts- und Kultusminister war. Zum ersten Präsidenten des neuen und achten Landgerichtes in Rheinland-Pfalz wurde Walter Meynen ernannt. Das Landgerichtsgebäude im ehemaligen Casino im Brückes war in einem schlechten baulichen Zustand. Die Decke im Erdgeschoss etwa wies große Risse und Setzungen auf, weshalb die letzte Sitzreihe im großen Sitzungssaal im Obergeschoss kurzerhand abmontiert wurde.

i In der Hofgartenstraße 2 wurde 1950 die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach eingerichtet. Christine Jäckel

Neues Landgericht im ehemaligen Casino

In einem dieser Sitzungssäle wurde 1953 zum ersten Mal von einem deutschen Gericht über einen sogenannten Fliegermord entschieden. Dieses Kapitel Justizgeschichte hat der Koblenzer Joachim Hennig dokumentiert. Der Jurist erforscht in seinem Ruhestand Regionalgeschichte und engagiert sich in der Gedenkarbeit für NS-Opfer. Vom 24. Februar bis zum 3. März 1953 stand der Langenlonsheimer Landwirt und SS-Obersturmführer Kurt Tesch wegen Totschlags vor dem Schwurgericht. Im Oktober 1944 war ein US-Bomber über Laubenheim abgeschossen worden, die Besatzung versuchte, sich durch Absprung zu retten. Der 24 Jahre alte Flieger Eugene Kalinowski landete in den Weinbergen oberhalb von Laubenheim. Er wurde gefangen genommen und auf dem Weg ins Dorf hinterrücks von Tesch erschossen.

Das Landgericht verurteilte ihn wegen Totschlags zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Gegen das Urteil ging die Staatsanwaltschaft in Revision, die auf Mord und eine lebenslange Zuchthausstrafe plädiert hatte. Auch der Angeklagte legte Rechtsmittel ein, mit dem Ziel eines Freispruches. Vor dem Schwurgericht Mainz musste das Verfahren zweimal durchgeführt werden. Im Ergebnis milderte das Gericht die Strafe für Tesch auf ein Jahr Gefängnis bei Anrechnung der Untersuchungshaft. Er konnte das Gericht als freier Mann verlassen, weil ihm die Reststrafe erlassen wurde.

Neubau an der Ringstraße

Ab 1949 konnten Teilgrundstücke der ehemaligen Lederwerke Rothe AG in der Ringstraße 79 für einen Neubau der Justizbehörde erworben werden. 1952 wurde der Kaufvertrag geschlossen und schon im September 1954 begannen die Bauarbeiten am neuen Gerichtsstandort. Am 26. April 1955 wurde Richtfest gefeiert und der Oeffentliche Anzeiger berichtete am Tag darauf unter der Schlagzeile: „Neues aus den Trümmern der Vergangenheit – Der Justizbau unter der Richtkrone.“ In den Sommermonaten 1956 begann der Umzug der verschiedenen Justizbehörden in die Ringstraße. Erstmals fanden hier Amts- und Landgericht sowie Staatsanwaltschaft und Bewährungshilfe einen Standort unter einem Dach. Es kam allerdings nicht so, wie im Wunsch des Oberlandesgerichtspräsidenten Deynet beim Richtfest geäußert, dass das Justizgebäude „ein Jahrhundert und mehr Jahre bestehen solle.“ Schon in den 1970er-Jahren wurde es räumlich eng.