Gewalt bei Rüdesheimer Kerb 19-Jähriger schlägt mit Glasflasche um sich 02.05.2026, 09:19 Uhr

i Symbolfoto Polizei picture alliance/dpa/Soeren Stache

In der Nacht auf Samstag hat ein Mann bei dem Volksfest mehrere Personen verletzt. Auch ein Sicherheitsmann wurde geschädigt. Wie die Polizei eingriff und welche Rolle Alkohol dabei spielte.

Ein Schlag auf die Stirn, ein Angriff mit einer Flasche und eine Kopfnuss: Auf der Rüdesheimer Kerb ist es in der Nacht auf Samstag, 2. Mai, zu mehreren Körperverletzungen gekommen. Gegen Mitternacht wurde ein Security-Mitarbeiter von einer bislang unbekannten Person an die Stirn geschlagen, während der Sicherheitsmann eine andere Auseinandersetzung schlichten wollte.







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