Parallel zum Abitur 19-jähriger Bad Kreuznacher gründet KI-Agentur Lena Reuther 17.04.2026, 13:00 Uhr

i Der 19-jährige Efe Tasyürek hat im März sein eigenes Unternehmen gegründet und parallel noch für sein Abitur gelernt. Sebastian Kunz

Der 19-jährige Efe Tasyürek hat sein Hobby zum Beruf gemacht, indem er im März seine eigene KI-Automatisierungsagentur gegründet hat. Parallel hat der Bad Kreuznacher noch für sein Abitur gelernt.

Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde und gewinnt immer mehr an Bedeutung – sei es beim Shoppen auf Internetseiten oder in der Organisation von Unternehmen. Das weiß auch Efe Tasyürek (19). Der Bad Kreuznacher hat im März eine KI-Automatisierungsagentur mit dem Namen Simplima AI gegründet – parallel zu seinem Abitur, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.







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