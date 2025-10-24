Mit Leidenschaft aus Allenfeld 19-Jährige startet mit Accessoires für E-Reader durch 24.10.2025, 13:00 Uhr

i Aimée Reichelt aus Allenfeld hat aus einer Leidenschaft heraus einen Online-Shop für Sticker, Anhänger und Co. gegründet. Lena Reuther

Mit Stickern und Einlegeblättern lassen sich E-Reader personalisieren. Die 19-jährige Aimée Reichelt aus Allenfeld sieht darin Potenzial und gründete vor wenigen Monaten einen Online-Shop auf der Verkaufsplattform Etsy.

Schon mal den eigenen E-Reader dekoriert? Mit Einlagen, Stickern und Anhängern lässt sich das kleine Gerät, auf dem Tausende Bücher Platz finden, etwa durch Orangetöne und Kürbisse an die Jahreszeit anpassen. Oder individuell an die eigene Stimmung. Genau diese Accessoires verkauft Aimée Reichelt aus Allenfeld nun seit wenigen Monaten in ihrem Shop auf der Online-Plattform Etsy.







