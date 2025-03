Zu einer groß angelegten „Bereitstellungsraumübung“ sind insgesamt 58 Einsatzfahrzeuge mit 183 Aktiven aus verschiedenen Kreisen und Städten des Landes auf der Pfingstwiese zusammengekommen. Sinn der Übung war es, die überregionale Zusammenarbeit im Katastrophenfall zu erproben.

i Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Bad Kreuznach, Werner Hofmann, bedankte sich bei allen Teilnehmern und Helfern. „Wir haben heute wieder einmal gezeigt, dass wir über Kreisgrenzen und Organisation hinweg zusammenarbeiten können“, so Hofmann in seiner Ansprache. Jörg Dindorf /Team Medien

Koordiniert nach der jeweiligen Entfernung vom angenommenen Einsatzort, trafen die angeforderten Feuerwehren und Rettungskräfte in zeitlich exakt vorgegebenen Abständen im Bereitstellungsraum ein. Feuerwehren aus den Kreisen Bad Kreuznach, Alzey-Worms, Mainz-Bingen, Rhein-Hunsrück sowie den Städten Mainz und Worms sowie das THW Bad Kreuznach, das Deutsche Rote Kreuz und der Rettungsdienst Corneli waren bei der Übung präsent.

Registrierung an „Meldekopf“

Eine 16-köpfige, technische Einsatzleitung übte konkret die Einrichtung und Führung des Bereitstellungsraumes und wurde hierbei von elf Aktiven aus den Verbandsgemeinden Rüdesheim und Nahe-Glan unterstützt, die an einem „Meldekopf“ die auf der Pfingstwiese eintreffenden Fahrzeuge registrierten.

i Die eintreffenden Fahrzeuge der Feuerwehren aus den verschiedenen Kreisen und Städten wurden auf der Pfingstwiese am Meldekopf (Fahrzeug rechts) für die Großübung registriert. Jens Fink

In einem ausschließlich bei größeren Katastrophenlagen wie etwa Hochwasser oder Großbränden eingerichteten Bereitstellungsraum sammelten sich die Einsatzkräfte mit ihren Mitteln und Gerätschaften für den Katastrophenschutz unmittelbar vor ihrem Einsatz, erläuterte Jörg Dindorf, Leiter des Teams Medien bei der Feuerwehr. Diese zentrale Stelle diene als sicherer Sammelpunkt in der Nähe des eigentlichen Einsatzortes. Vom Bereitstellungsraum aus könnten die Aktiven dann je nach Bedarf schnell zum Schadensgebiet gelangen, ohne selbst gefährdet zu sein.

i 58 Einsatzfahrzeuge auf der Pfingstwiese: Eine 16-köpfige Technische Einsatzleitung übte die Einrichtung und Führung eines Bereitstellungsraums, Unterstützung erhielten sie von von elf Personen, aus den Verbandsgemeinden Rüdesheim und Nahe-Glan, die die anfahrenden Fahrzeuge registrierten. Jörg Dindorf /Team Medien

Ebenso können von hier aus die jeweils benötigten Einsatzmittel direkt angefordert und zur Schadensstelle geschickt werden. „Wenn etwa ein Löschfahrzeug mit einer Drehleiter vor Ort gebraucht wird, fordert der Einsatzleiter dieses an und aus dem Bereitstellungsraum fährt das angeforderte Fahrzeug dann direkt zum Einsatzort“, erläuterte Dindorf. Auch andere Mittel und Gerätschaften sowie das vor Ort konkret benötigte Personal könnten bedarfsgerecht und punktgenau zur Einsatzstelle in Marsch gesetzt werden. Dies gewährleiste im Katastrophenfall die bestmögliche Koordination aller Einsatzkräfte, verdeutlichte er.

Ein Bereitstellungsraum biete darüber hinaus gerade bei längeren Einsätzen wie beim Hochwasser an der Ahr die Möglichkeit, dass sich die eingesetzten Aktiven hier verpflegen und erholen könnten. Zudem könnten gebrauchte Einsatzmittel hier instand gesetzt werden, informierte Dindorf.

Bei künftigen Katastrophen müsse die reibungslose Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Einsatzkräften in der Region garantiert und ihre bestmögliche Abstimmung gewährleistet sein, meinte Werner Hofmann, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Bad Kreuznach. Er zog ein positives Fazit zu der durchgeführten Großübung. „Wir haben heute wieder einmal gezeigt, dass wir über Kreisgrenzen und Organisation hinweg bestens zusammenarbeiten können“, resümierte Hofmann zufrieden.

i Mit reichlich Erbsensuppe versorgte das DRK die Einsatzkräfte auf der Pfingstwiese. Philipp Köhler. Philipp Köhler / DRK

Und auch das DRK leistete Fantastisches, versorgte die Übenden mit 300 Portionen Erbensuppe. „Ganz gleich, ob Ausbildungsevent, Großeinsatz oder eine Übung mit mehreren Hundert Teilnehmenden – wenn es darauf ankommt, die Verpflegung für viele hungrige Menschen sicherzustellen, kann man sich auf das Rote Kreuz aus Bad Kreuznach verlassen. So auch am vergangenen Wochenende, an welchem der Katastrophenschutz des Landkreises Bad Kreuznach eine umfangreiche Übung auf der Pfingstwiese in Bad Kreuznach abhielt“, schreibt das DRK in einer Pressemeldung.

Dort kamen Einsatzkräfte und Fahrzeuge aus vielen Teilen von Rheinland-Pfalz zusammen, um einen sogenannten Bereitstellungsraum für Großschadenslagen einzurichten und zu betreiben. Für die Experten der Schnelleinsatzgruppe Verpflegung, welche vom Deutschen Roten Kreuz gestellt wird, bedeutete dies in diesem Fall: Einkaufen, Zutaten vorbereiten und eine traditionelle Erbsensuppe für fast 300 Personen zu kochen.

30 Kilogramm Erbsen und 20 Kilogramm Kartoffeln

Schon am Freitagabend begannen die Rotkreuzler mit den Vorbereitungen, um am Samstagmorgen ab 6.30 Uhr die Feldküche in Betrieb zu nehmen und die Erbsensuppe zuzubereiten. Dazu verarbeiteten die Feldköche und Verpflegungshelfer rund 30 Kilogramm Erbsen, 20 Kilogramm Kartoffeln, 15 Kilogramm Sellerie, 15 Kilogramm Karotten und 300 Würstchen zu einer leckeren Erbsensuppe nach Bundeswehrrezept. Zudem stellen die Rotkreuzler noch 300 Brötchen und 50 Liter Kaffee bereit.

„Um einen solchen Verpflegungseinsatz stemmen zu können, braucht es neben Erfahrung und der entsprechenden Ausstattung natürlich auch viele helfende Hände. Da sind wir froh ein professionelles und hoch motiviertes Team zu haben, das Spaß am Kochen und dem Umgang mit der Feldküche hat“, erklärt Gruppenführer Thilo Willer. Die Ausgabe der Suppe fand dann auch direkt aus der Feldküche auf der Pfingstwiese statt, wo die Übungsteilnehmer sich schon auf die warme Mahlzeit freuten.

„Viele denken, dass es beim Roten Kreuz nur um Erste-Hilfe und die Versorgung von Verletzten geht. Doch unser ehrenamtliches Engagement ist deutlich vielseitiger. Wer also Spaß am Kochen hat, ist bei uns in der Verpflegungseinheit immer herzlich willkommen“, wirbt DRK-Kreisbereitschaftsleiter Thorsten Walg für ein Engagement im DRK.