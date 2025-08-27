Unbekannte Täter zerstörten 18 Jungbäume entlang der L239. Trotz des Schadens von 4000 Euro lassen sich die Initiatoren nicht entmutigen. Eine Belohnung ist ausgelobt. Was steckt hinter dieser Tat?

Nicht nur die Initiatoren Gernot Gauza aus Hargesheim (Grünes Band 1) und Richard Günther von der Gemeinnützigen Gesellschaft Artenreich aus Gutenberg, die gemeinsam mit zahlreichen Unterstützern und Baumpaten im November 2023 mit großem Engagement entlang der Landesstraße 239 zwischen Gutenberg und Hargesheim 22 verschiedene Obstbäume angepflanzt haben (wir berichteten), sind empört und traurig zugleich: Unbekannte Täter haben bei 18 der sich gut entwickelnden Jungbäume die Kronen abgeschnitten.

Einschließlich der Materialkosten und der zweijährigen Pflegemaßnahmen beträgt der Schaden 4000 Euro. Der Gutenberger Ortsbürgermeister Jürgen Frank schlug vor, eine Belohnung von 1000 Euro für sachdienliche Hinweise auf die Täter auszusetzen.

Strafanzeige wurde gestellt. Laut Gauza und Günther wollen beide sich durch diese Schandtat nicht entmutigen lassen und planen weiter das Grüne Band 3 zwischen Windesheim und dem Guldentaler Ortsteil Breitenfelserhof.