17-Jährige wird gegen ihren Willen geküsst

Am Bad Kreuznacher Bahnhof wird eine 17-Jährige gegen ihren Willen auf den Mund geküsst. Der 18-jährige Täter kann am Folgetag identifiziert werden.

Eine 17-Jährige hat am vergangenen Freitag, 21. Februar, um 20.40 Uhr bei der Bundespolizei in Bad Kreuznach eine sexuelle Belästigung angezeigt. Sie gab an, zuvor mit einer Freundin auf Bahnsteig 3 gewesen zu sein und dort eine auf dem Boden liegende Person gesehen zu haben. Sie sprach den jungen Mann an, um zu sehen, ob er Hilfe benötige. Unvermittelt stand dieser daraufhin auf, küsste die Jugendliche gegen ihren Willen auf den Mund und verließ anschließend die Örtlichkeit. Hierbei verlor er eine Bankkarte, welche das Mädchen der Polizei aushändigte sowie ein Lichtbild des mutmaßlichen Täters. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 17-Jährige als vermisst gemeldet wurde. Die Sorgeberechtigte wurden über den Aufenthaltsort informiert, die daraufhin das Mädchen abholte. Ein Mann, der die Tat beobachtet hatte, bezeugte den Sachverhalt.

Am Folgetag, 22. Februar, um 19.30 Uhr wurde der Besitzer der Bankkarte bei der Bundespolizei vorstellig und anhand des gefertigten Lichtbildes konnte dieser eindeutig als Täter identifiziert werden. Es handelte sich um einen 18-jährigen Deutschen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.