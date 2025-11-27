17.000 Personen rund um Waldböckelheim erfasst

Rund drei Jahre hat Edeltrud Boos an einem dreiteiligen Familienbuch gearbeitet. Darin sind Daten von Menschen aus dem Zeitraum von 1798 bis 1912 enthalten, die unter anderem in Bockenau, Boos und Waldböckelheim lebten.
17.000 Personen hat Edeltrud Boos für die drei Bände ihres Familienbuches der ehemaligen Bürgermeisterei Waldböckelheim erfasst. Dafür hat sie in mühevoller Kleinarbeit nicht nur 17.000 Urkunden im Archiv der Verbandsgemeinde Rüdesheim fotografiert, sondern auch digital archiviert.