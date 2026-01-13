Aussendungsfeier in St. Georg 16 Sternsinger in Lauschied und Abtweiler unterwegs Bernd Hey 13.01.2026, 09:00 Uhr

i Freudestrahlend wurden diese Sternsinger in der katholischen Kirche St.Georg in Lauschied ausgesendet und brachten den Segen in Lauschied und Abtweiler zu den Menschen. Bernd Hey. Bernd Hey.

Sternsinger sind am Wochenende in Lauschied und Abtweiler unterwegs. Kooperator Zoé Dovonou ermutigt die 16 Kinder bei der Aussendung in der Pfarrkirche St. Georg.

Schon früh am Morgen machten sich in Lauschied vier Gruppen mit 16 Sternsingern in Gewändern der Heiligen Drei Könige zusammen mit acht Betreuerinnen auf den Weg, um in Abtweiler und Lauschied unter dem diesjährigen Motto „Schule statt Fabrik“ gegen Kinderarbeit in Bangladesch zu sammeln und mit dem Lied „Stern über Bethlehem“ den Segen 20∗C+M+B+26 in Häuser und Wohnungen zu bringen.







