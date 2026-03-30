93 Wohnungen in Bad Kreuznach 16-Millionen-Projekt: Schenk baut Ex-Telekom-Gebäude um Marian Ristow 30.03.2026, 15:29 Uhr

i 93 Wohnungen entstehen im Brückes. Das freut besonders: Eva Schenk (von links), Michael Schenk, OB Emanuel Letz, Horst Schenk und Bauamtsleiter Eduard Schuckmann. Marian Ristow

Bad Kreuznach bekommt dringend benötigten Wohnraum: Aus einem dem Telekom-Gebäude im Brückes entstehen 93 moderne Wohnungen. Warum die Investorenfamilie Schenk auf die Lage im Brückes setzt – und wie schnell die ersten Mieter einziehen könnten.

Die Baugenehmigung ist da, die Entkernung läuft bereits und geht alles gut, könnten bereits Anfang 2027 die ersten Mieter im 16 Millionen Euro teuren, 93 Mietwohnungen umfassenden Mammutprojekt im Bad Kreuznacher Brückes einziehen. Die Westerwälder Investorenfamilie Schenk (Horst Schenk Projektentwicklung GmbH) setzt das Großprojekt zwischen Nahe und Brückes derzeit um.







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