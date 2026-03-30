Bad Kreuznach bekommt dringend benötigten Wohnraum: Aus einem dem Telekom-Gebäude im Brückes entstehen 93 moderne Wohnungen. Warum die Investorenfamilie Schenk auf die Lage im Brückes setzt – und wie schnell die ersten Mieter einziehen könnten.
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Die Baugenehmigung ist da, die Entkernung läuft bereits und geht alles gut, könnten bereits Anfang 2027 die ersten Mieter im 16 Millionen Euro teuren, 93 Mietwohnungen umfassenden Mammutprojekt im Bad Kreuznacher Brückes einziehen. Die Westerwälder Investorenfamilie Schenk (Horst Schenk Projektentwicklung GmbH) setzt das Großprojekt zwischen Nahe und Brückes derzeit um.