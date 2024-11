16-jährige Fußgängerin bei Autokollision schwer verletzt: Unfall in der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach. In der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Autos zusammenstießen und infolge eine 16-Jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde.