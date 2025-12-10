16-Jährige bei Hackenheim lebensgefährlich verletzt

Eine junge Fahrerin und ein Autofahrer kämpfen nach einem schweren Unfall bei Hackenheim um ihr Leben. Warum die B428 stundenlang gesperrt blieb und was die Polizei jetzt klären muss.

Bei einem Unfall am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr sind auf der B428 bei Hackenheim zwei Personen schwer verletzt worden. Eine 16-jährige Fahrerin eines 45-km/h-Autos wollte von der Bosenheimer Straße links auf die B428 abbiegen und übersah dabei offenbar einen vorfahrtsberechtigten 50-jährigen Pkw-Fahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten.

Die 16-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 50-jährige Fahrer wurde ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei ist zur Klärung des Unfallhergangs ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet worden. Die Fahrbahn war für rund vier Stunden gesperrt.