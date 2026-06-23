Fete in Bad Kreuznach 150 Jahre CRV: „Wine on the Water“ am Bootshaus 23.06.2026, 09:39 Uhr

i Zahlreiche Besucher ließen sich beim Wine on the water edle Weine und Grillspezialitäten munden. Jens Fink

Feiner Wein, Sommerstimmung und gelebte Gemeinschaft am Mühlenteich: Der Creuznacher Ruderverein feierte sein 150‑jähriges Jubiläum mit einem besonderen Fest am Bootshaus. Mehr über Weingenuss, Sport und Vereinsleben im Text.

Ganz im Zeichen des 150-jährigen Bestehens stand das „Wine on the Water“ am Bootshaus, zu dem der Creuznacher Ruderverein (CRV) geladen hatte.Bei edlem Wein und deftigen Grillspezialitäten informierten sich zahlreiche Besucher über die Angebote des Vereins und kamen mit den CRV-Mitgliedern ins Gespräch.







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