Fete in Bad Kreuznach
150 Jahre CRV: „Wine on the Water“ am Bootshaus
Zahlreiche Besucher ließen sich beim Wine on the water edle Weine und Grillspezialitäten munden.
Zahlreiche Besucher ließen sich beim Wine on the water edle Weine und Grillspezialitäten munden.
Jens Fink

Feiner Wein, Sommerstimmung und gelebte Gemeinschaft am Mühlenteich: Der Creuznacher Ruderverein feierte sein 150‑jähriges Jubiläum mit einem besonderen Fest am Bootshaus. Mehr über Weingenuss, Sport und Vereinsleben im Text.

Lesezeit 1 Minute
Ganz im Zeichen des 150-jährigen Bestehens stand das „Wine on the Water“ am Bootshaus, zu dem der Creuznacher Ruderverein (CRV) geladen hatte.Bei edlem Wein und deftigen Grillspezialitäten informierten sich zahlreiche Besucher über die Angebote des Vereins und kamen mit den CRV-Mitgliedern ins Gespräch.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren