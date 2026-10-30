Vielfalt unter einem Dach
150 Jahre Berufsbildende Schule in Bad Kreuznach  
Im Café Anno dazumal ging es zu wie in der Zeit der Schulgründung 1876.
Im Café Anno dazumal ging es zu wie in der Zeit der Schulgründung 1876.
Josef Nürnberg

Unter dem Dach der BBS für Technik, Gewerbe, Hauswirtschaft und Sozialwesen unterrichten 100 Lehrer 1700 Schüler. Dabei startete alles ganz klein – Eine Erfolgsgeschichte.

Lesezeit 2 Minuten
Die gesamte Vielfalt der Berufsbildenden Schule für Technik, Gewerbe, Hauswirtschaft und Sozialwesen (BBS TGHS) Bad Kreuznach zeigte sich Donnerstag zum 150-jährigen Jubiläum der Schule. Fast unvorstellbar ist die Entwicklung der Schule aus kleinen Anfängen bis zum heutigen Tag mit rund 1700 Schülern, 100 Lehrern und 104 Klassen.
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