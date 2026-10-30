Unter dem Dach der BBS für Technik, Gewerbe, Hauswirtschaft und Sozialwesen unterrichten 100 Lehrer 1700 Schüler. Dabei startete alles ganz klein – Eine Erfolgsgeschichte.
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Die gesamte Vielfalt der Berufsbildenden Schule für Technik, Gewerbe, Hauswirtschaft und Sozialwesen (BBS TGHS) Bad Kreuznach zeigte sich Donnerstag zum 150-jährigen Jubiläum der Schule. Fast unvorstellbar ist die Entwicklung der Schule aus kleinen Anfängen bis zum heutigen Tag mit rund 1700 Schülern, 100 Lehrern und 104 Klassen.