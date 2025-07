Dieses Wochenende gehört zu den beliebten Höhepunkten des Jahreslaufs in der Stadt am Rhein-Nahe-Eck: Die Kombination aus „Rhein in Flammen“ und Kulturereignis sucht ihresgleichen.

Bange Blicke richteten die Veranstalter des Kulturuferfestes am Sonntagvormittag gen Himmel. Doch Petrus, der bekanntermaßen ein Binger ist, wie man hier sagt, hatte ein Einsehen und schickte nur ein paar Tropfen auf die Erde. Trotzdem erlebte die Stadt am Rhein-Nahe-Eck ein Sommerwochenende der Superlative. Das Kulturuferfest am Sonntag in Kombination mit dem Feuerwerksklassiker „Rhein in Flammen“ am Samstag verwandelte die Rheinuferpromenade in ein großes, kostenfreies Freiluftkulturfestival. Die Besucher flanierten, staunten, lachten und tanzten bei trübem und frischem Sommerwetter entlang der drei Kilometer langen Eventmeile. Die Rheinpromenade wurde einmal mehr zur Bühne für Künstlerinnen und Künstler aus ganz Europa. Das beliebte Kulturuferfest feierte mit einem vielfältigen Programm unter dem Motto „15 Jahre, 15 Acts“ in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag. Es war ein kunterbuntes Straßentheaterspektakel für die ganze Familie.

i Hippocampus: Seepferdchen auf der Suche nach der verlorenen Welt. Edgar Daudistel

Straßentheaterfans kamen auch diesmal voll auf ihre Kosten: Das Waldorchester bringt mit skurrilen Holz- und Metallinstrumenten Waldklänge an den Rhein, Seifenblasenkünstler Elias lässt bunte Träume schweben, und das Stelzentheater „Einfach Riesig“ begeistert mit der Glücksbude Rigatoni. Ein Highlight für groß und klein ist der fantasievolle Walk-Act „Hippocampus“, der in eine märchenhafte Unterwasserwelt entführt. Ein Bahnsteig, ein magischer Koffer und zwei eigenwillige Reisende: Zwischen Luftakrobatik, einem chinesischen Mast und jeder Menge Charme erzählen Kira und Anders mit viel Witz eine Zeitreise in die 1920er-Jahre. Soap Bubble Artist Elias aus Belgien verzaubert mit einem verspielten Seifenblasenspektakel voller schillernder Magie, das alle begeisterte. Die Straßenkunst verzauberte auf vielfältige Weise. Besucher wurden nicht nur Zuschauende, sondern auch spontan Teil der Performance – ein Markenzeichen des Festes.

Musikalisch sorgten unter anderem Susan Brown and the Ballin Keen‘ sowie Christoph Osmo für Stimmung. Verschiedene Foodtrucks und lokale Weingüter boten kulinarische Genüsse entlang der Promenade vom Hafen bis zum Rhein-Nahe-Eck – von herzhaft bis süß, von Burger bis Flammkuchen. Zum Vorbeischauen, Reinschauen und Mitmachen lud das Museum am Strom ein. Am Alten Hafenkran konnten die Besucher sich die 500 Jahre alte Technik mit dem monumentalen Räderwerk und faszinierendem Eichenfachwerk ansehen.

i Der Kunsthandwerkermarkt, war eine echte Bereicherung für das Kulturuferfest und wurde gut angenommen. Edgar Daudistel

Ins Leben gerufen als bewusster Gegenentwurf zu „Rhein in Flammen“ am Samstag, setzt das Fest bis heute auf Kleinkunst, Musik und Interaktion. Zudem wurde das Kulturuferfest durch einen Kunsthandwerkermarkt ergänzt. Rund 40 Stände zwischen dem Restaurant Zollamt und dem alten Industriekran präsentierten hochwertige Produkte regionaler Handwerkskunst.

Mit seiner familiären Ausrichtung, der internationalen Künstlerauswahl und Programmpunkten wie dem Kunsthandwerkermarkt entwickelt sich das Kulturuferfest kontinuierlich weiter. „Das Kulturuferfest ist aus unserem Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Es steht seit 15 Jahren für Kreativität, Lebensfreude und ein familienfreundliches Angebot direkt am Rhein“, so Jens Thiele, Geschäftsführer der Bingen Tourismus und Kongress Gesellschaft (TuK). „Trotz durchwachsenem Wetter sind wir noch ganz zufrieden. Die Künstler konnten auftreten. Es war ein schönes Fest für die ganze Familie. Auch der Kunsthandwerkermarkt wurde gut angenommen.“

Was das Kulturuferfest so besonders macht, ist seine Atmosphäre: die Verbindung aus Rheinromantik, künstlerischer Vielfalt und echtem Gemeinschaftsgefühl. Es ist ein Fest, das nicht nur unterhält, sondern inspiriert – und jedes Jahr aufs Neue zeigt, wie lebendig Kultur am Fluss sein kann. Und das nächste Event steht schon im Kalender. Bereits am 29. August startet das längste Weinfest am Rhein: das Binger Winzerfest.