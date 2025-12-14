Starke Zahl aus Langenlonsheim 140 Millionen Euro Umsatz: 2025 ist Rekordjahr für mac Marian Ristow 14.12.2025, 19:00 Uhr

i Stefan Trieb, Geschäftsführer der mac. brand spaces GmbH, kann für 2025 ein exorbitant gutes Ergebnis vermelden. Daniela Hert/mac.brand spaces GmbH

140 Millionen Euro Umsatz – ein Rekord für mac. Doch wie gelingt das in schwierigen Zeiten? Das Geheimnis liegt in Innovation, internationaler Expansion und einer Investition, die Produktion und Mitarbeiter entlasten soll.

Bereits das Geschäftsjahr 2024 war für mac wirklich gut. Die Langenlonsheimer Marken- und Messeexperten mac. brand spaces GmbH, kurz mac, haben sich aber noch einmal gesteigert und können einen Rekord vermelden: 2025 knackt der Umsatz von mehr als 140 Millionen Euro alle selbst gesetzten Marken.







Artikel teilen

Artikel teilen