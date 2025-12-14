140 Millionen Euro Umsatz: 2025 ist Rekordjahr für mac

140 Millionen Euro Umsatz – ein Rekord für mac. Doch wie gelingt das in schwierigen Zeiten? Das Geheimnis liegt in Innovation, internationaler Expansion und einer Investition, die Produktion und Mitarbeiter entlasten soll.
Lesezeit 2 Minuten
Bereits das Geschäftsjahr 2024 war für mac wirklich gut. Die Langenlonsheimer Marken- und Messeexperten mac. brand spaces GmbH, kurz mac, haben sich aber noch einmal gesteigert und können einen Rekord vermelden: 2025 knackt der Umsatz von mehr als 140 Millionen Euro alle selbst gesetzten Marken.