Junge leicht verletzt 13-Jähriger in Kreuznach von Bus angefahren 14.01.2025, 16:45 Uhr

i Der 13-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Jens Büttner. Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der Junge, der am Montagmittag am Schulzentrum Römerkastell von einem Bus angefahren wurde, war offenbar unachtsam auf die Straße gelaufen. So zumindest lautet der Erkenntnisstand der Polizei am Montag.

Der 13 Jahre alte Junge, der am Montag gegen 13.11 Uhr in der Gensinger Straße am Römerkastell-Schulzentrum von einem Bus angefahren wurde, musste vorsorglich in ein Kreuznacher Krankenhaus gebracht werden. Wie Uwe Hiltmann, Geschäftsführer der KRN-Busgesellschaft mitteilte, soll der Schüler im Gesicht geblutet haben – wobei die Schürfwunde vom Sturz herrührte.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen