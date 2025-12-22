Kirner Adventsmoment: 1200 Lichter schmücken das Feuerwehrauto
Kirn erlebte einen Adventsmoment der besonderen Art: Die Feuerwehr verwandelte ihr Löschfahrzeug in einen rollenden Weihnachtsbaum.
Eine Weihnachtsüberraschung bescherte die Kirner Feuerwehr zum Jahresabschluss nicht nur ihrem Nachwuchs, sondern auch vielen Bürgern in der Innenstadt. Am Freitagabend startete die Gruppe am Gerätehaus zu einer Fackelwanderung in Richtung Kastanienspielplatz.