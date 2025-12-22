Kirner Adventsmoment 1200 Lichter schmücken das Feuerwehrauto 22.12.2025, 10:54 Uhr

i Da freute sich nicht nur der Feuerwehrnachwuchs: Das festlich geschmückte Feuerwehrauto der Kirner Wehr, das mit 1200 Lichtern erstrahlt, bescherte auch vielen Kirnern eine schöne Weihnachtsüberraschung. Sebastian Schmitt

Kirn erlebte einen Adventsmoment der besonderen Art: Die Feuerwehr verwandelte ihr Löschfahrzeug in einen rollenden Weihnachtsbaum.

Eine Weihnachtsüberraschung bescherte die Kirner Feuerwehr zum Jahresabschluss nicht nur ihrem Nachwuchs, sondern auch vielen Bürgern in der Innenstadt. Am Freitagabend startete die Gruppe am Gerätehaus zu einer Fackelwanderung in Richtung Kastanienspielplatz.







Artikel teilen

Artikel teilen