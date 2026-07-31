Großbaustelle in Kirn 110 Tonnen schweben über dem Steinbruch Hellberg Sebastian Schmitt 31.07.2026, 12:00 Uhr

i Rund 110 Tonnen am Haken: Zwei Großkräne heben den ersten Abschnitt des neuen Puffersilos synchron an seinen Platz. Sebastian Schmitt

Die Bauarbeiten am Steinbruch Hellberg bieten aktuell ein beeindruckendes Bild: Dort wird ein neues Puffersilo gebaut. Und dafür müssen auch schon einmal Bauteile mit einem Gewicht von 110 Tonnen am Haken von zwei Großkränen hängen.

Am östlichen Ortseingang von Kirn schlagen derzeit nicht nur die Herzen von Technikfans höher. Auch viele Kinder bleiben staunend stehen, wenn sich die gewaltigen Ausleger über dem Steinbruch Hellberg in den Himmel schieben. In dieser Woche bot die Baustelle der Nahe-Hunsrück Baustoffe GmbH & Co.







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