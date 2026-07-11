Kirner Schulumbau
1,1 Millionen werden in der Hellbergschule investiert
Stein für Stein wächst die neue Rampe am Eingangsbereich. Die Baugruppe arbeitet hier an der barrierefreien Erschließung der Gru
Stein für Stein wächst die neue Rampe am Eingangsbereich. Die Baugruppe arbeitet hier an der barrierefreien Erschließung der Grundschule.
Sebastian Schmitt

Über eine Million Euro wird in den Umbau der Hellbergeschule investiert. Die Heizung wird mit einer neuen Wärmepumpe betrieben, die Rohre werden erneuert. Hinzu kommt ein Aufzug für beeinträchtigte Schüler und Gäste. 

Lesezeit 2 Minuten
In der Hellberg-Grundschule wird derzeit kräftig gebohrt, gemauert und gebaggert. Seit dem ersten Ferientag gleicht das Schulgebäude am Hellberg in Teilen einer großen Baustelle. Wände wurden geöffnet, Leitungen freigelegt, im Außenbereich wird gearbeitet, und auch im Inneren sind die Handwerker bereits deutlich sichtbar vorangekommen.
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