Drei Tage lang feierte der TuS Gangloff mit Festkommers, Fußballturnier mit Nachbarvereinen, Partyrock mit der Liveband Plug-In und Jugendspielen auf dem Sportplatz, im Sportheim und in der Rossberghalle das 100-jährige Bestehen des Vereins. Zum Festabend in der Rossberghalle konnte Roland Riemenschnitter knapp 200 Mitglieder und Gäste begrüßen.

Vorsitzender des TuS Gangloff ist Walter Riemenschnitter, er hatte jedoch für die Jubiläumsfeier alle Aufgaben seinem Bruder Roland übertragen, der nun in doppelter Funktion auf der Bühne stand – als Vertreter des TuS Gangloff und Ortsbürgermeister von Becherbach/Pfalz.

Für den Blick zurück hatten die Brüder Riemenschnitter und weitere TuS-Mitglieder eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, in der unter anderem Spielerpässe aus längst vergangenen Zeiten zu sehen waren. Die Reaktionen aus dem Publikum belegten, dass einige diesen mehr Aufmerksamkeit schenkten, als dem Geschehen auf der Bühne. Auch waren Spielertrikots aus verschiedenen Zeiten sowie Bilder und historische Dokumente ausgestellt. Mehrere Ausgaben der Beilage „Tempo, Tore, Titeljagd“, die Bilder und Berichte von Meisterfeiern enthielten, lagen zum Stöbern bereit. Auch auf den Sportplatzbau, der 1963 mit viel Eigenleistung und Unterstützung von amerikanischen Einheiten gebaut wurde, ging Roland Riemenschnitter kurz ein. Ein besonderer Dank richtete er an die Zuschauer, die dafür sorgten, dass die Heimspiele des TuS Gangloff immer gut besucht sind. Der TuS und sein Förderverein seien ein Aushängeschild für die Gemeinde, da sie die Kappensitzung seit Jahre organisieren, eine Damen-Aerobic-Gruppe trainieren, Gardetanz für Kinder und Männerballett sowie AH-Training anbieten. Abschließend dankte er allen, die den Verein vor, während und nach der Jubiläumsfeier unterstützen.

Uwe Engelmann, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nahe-Glan, gab offen zu, kein Sportler oder Fußballer zu sein. Dennoch sei er der Einladung gern gefolgt, weil er für das ehrenamtliche Engagement in 100 Jahren Vereinsbestehen danken und seinen Respekt zum Ausdruck bringen möchte. „Es gehört schon viel dazu, einen Verein so lange durch die Höhen und Tiefen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen in den letzten 100 Jahren geführt zu haben“, hielt Engelmann fest.

i Der SWFV-Präsident Thomas Bergmann hatte die Urkunde unterschrieben, mit der Thomas Dubravsky (rechts) zum 100-jährigen Bestehen des TuS Gangloff gratulierte. Die Ehrenurkunde des Sportbundes überreichte Werner Ehle an Roland Riemenschnitter (Mitte). Roswitha Kexel

Der FC Meisenheim in der SG Meisenheim/Desloch-Lauschied gratulierte ebenso wie der FC Schmittweiler-Callbach, die Landfrauen, der Kulturverein, die Roten Jäger Roth, der Förderverein Pro Roth, der Fichtenhofverein, der FSV Reiffelbach/Roth, der Flugsportverein Rossberg, der SPD-Ortsverein, die Feuerwehr aus den drei Ortsteilen, die St. Gangolf Pipes and Drums, die SG Odenbach/Ginsweiler-Cronenberg, der Kirchbauverein sowie Manfred Weinberg, mit 84 Jahren das zweitälteste Mitglied und früherer Sponsor des TuS Gangloff.

Joachim Wagner vom Vorstand der Volksbank Lauterecken hatte einen symbolischen Scheck über 1000 Euro mitgebracht. Er appellierte an den Vorstand des TuS Gangloff, die Jugend im Verein zu halten: „Die Jugend ist die Zukunft.“

Die Mitglieder-Ehrungen nahmen der Sportkreisvorsitzende Thomas Dubravsky und der Ehrenamtsbeauftragte Werner Ehle vor, wobei Dubravsky auch im Namen des Sportbundes Rheinhessen eine Urkunde zum 100-jährigen Bestehen des Vereins überreichte. Gisela Paulus ist seit 2009 stellvertretende Vorsitzende. Sie wurde mit der bronzenen Ehrennadel des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) ausgezeichnet. Jeweils Silber gab es für Karl Pfaff für 25 Jahre Vorstands- und Schriftführertätigkeit seit 1996, für Günter Grub für 39 Jahre ehrenamtliche Arbeit im Vorstand, für Walter Riemenschnitter, der seit 29 Jahren 1. Vorsitzender ist, und für seinen Bruder Roland Riemenschnitter, der seit 27 Jahren als Kassenwart und Jugendleiter fungiert. Nach dem offiziellen Teil unterhielt DJ Dirk Wiesen mit einer bunten Musikpalette aus seiner Anlage.