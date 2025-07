Mit einem stimmungsvollen Vereinsabend am Freitag feierte der Fußballsportverein sein 100-jähriges Bestehen. Viele Gäste fanden sich auf dem Sportgelände ein, um gemeinsam auf die bewegte Vereinsgeschichte zurückzublicken – doch trotz Feststimmung schwang auch spürbare Traurigkeit mit: Der FSV verabschiedet sich zum Ende der Saison aus dem aktiven Spielbetrieb.

Vorsitzende Roswitha Jäger, die den Verein bereits seit 1991 mit großem Engagement und Herzblut führt, begrüßte zahlreiche Ehrengäste. Unter ihnen Christian Fett, Vorsitzender des langjährigen Partnervereins ASV Seesbach: „Die Kooperation mit Schwarzerden ist für uns eine Herzensangelegenheit. Wir sprechen mit einer Stimme.“ Auch Axel Rolland (Südwestdeutscher Fußballverband), Vertreter des Sportbundes und zahlreiche kommunale Vertreter würdigten die Verdienste des Vereins.

Der FSV zählt aktuell 103 Mitglieder und wird von rund 30 Ehrenamtlichen getragen. Für ihr langjähriges Engagement zeichnete Werner Ehle (Sportbund) gleich mehrere Personen aus: Claudia Schneis (Schatzmeisterin) und Patrick Wald (stellv. Vorsitzender seit 2015) erhielten ebenso wie Christian Alt, Jörg Bauer und Kai-Uwe Schmidt die Sportbund-Ehrennadel. Roswitha Jäger selbst wurde für ihr jahrzehntelanges Wirken mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.

Eine besondere Ehrung nahm Wolfgang Scheib (DFB) vor: Vorsitzende Roswitha Jäger, wurde mit der DFB-Uhr geehrt. Thomas Jung, Bürgermeister der VG Kirner Land, überreichte Roswitha Jäger die Ehrengabe der Verbandsgemeinde für ihr kommunalpolitisches Engagement.

So sehr das Jubiläum Anlass zur Freude war, so schwer fiel der Blick nach vorn: „Es wird ab der kommenden Saison keinen regelmäßigen Spielbetrieb mehr in Schwarzerden geben“, erklärte Jäger. Die SG „Alteburg“ gliedert sich an die SG Gemünden/Dickenschied an – zunächst auf Probe. Der FSV wird weiter bestehen – mit Gymnastikgruppen, Veranstaltungen und dem Vereinsleben, das Schwarzerden seit 100 Jahren bereichert.