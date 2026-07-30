Kreuznacher tut im Alter Gutes 100-Jähriger spendet für Kinder in Not Armin Seibert 30.07.2026, 11:00 Uhr

i Erich Seemann (Mitte) feierte am 14. Juli seinen 100. Geburtstag - auf Burg Rheinfels und dann im Kreuznacher Kurstift. Er sammelte Spenden für die Soonwaldstiftung und überreichte den symbolischen Scheck an Ingrid und Herbert Wirzius, die sich beeindruckt zeigten, wie der Jubilar sein Leben meistert. Seibert Armin. Armin Seibert

Mit hundert Jahren denkt der frühere TÜV-Prüfingenieur Erich Seemann an hilfsbedürftige Kinder und spendet der Soonwaldstiftung 600 Euro. Ingrid und Herbert Wirzius freuen sich und bewundern die Lebensfreude des Spenders.

Der hundertjährige Bad Kreuznacher frühere TÜV-Prüfingenieur Erich Seemann übergibt dem 89-jährigen Vorsitzenden der Soonwaldstiftung eine Spende über 600 Euro zur Linderung der Not kranker Kinder. Spenden nach Jubiläen sind Klassiker. „Aber sowas gab es noch nie,“ sagt Herbert Wirzius und freut sich mit seiner Frau Ingrid über das angeregte tiefgreifende Gespräch mit dem rüstigen Altersjubilar in seiner Wohnung im Kurstift in der ...







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