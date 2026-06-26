Somalis an der Nahe vereint
10.000 Euro Hoffnung für ein schwerkrankes Mädchen
Vater Mohamed Gutale begleitet seine Tochter in die Uniklinik und betreut das schwerkranke Mädchen. Er hat seinen Job verloren,
Vater Mohamed Gutale begleitet seine Tochter in die Uniklinik und betreut das schwerkranke Mädchen. Er hat seinen Job verloren, weil er mehrere Krankentage für seine Tochter genommen hat.
Ulrich Coppel

Nach fünf Jahren Trennung konnten sich Vater Mohammed Gutale und seine Tochter Salma in die Arme schließen. Beide flüchteten in Somalia vor einer Terrormiliz. Das Mädchen ist schwerkrank. Nun wurde für sie gesammelt.

Lesezeit 2 Minuten
Eine Spendenaktion der Katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz hilft einem somalischen Vater und seiner Tochter dabei, wieder als Familie zueinanderzufinden – und eine schwere Krankheit zu überstehen: Fünf Jahre lang haben sich Vater Mohammed Gutale und Tochter Salma nicht gesehen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren