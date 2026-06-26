Somalis an der Nahe vereint 10.000 Euro Hoffnung für ein schwerkrankes Mädchen Cordula Kabasch 26.06.2026, 16:00 Uhr

i Vater Mohamed Gutale begleitet seine Tochter in die Uniklinik und betreut das schwerkranke Mädchen. Er hat seinen Job verloren, weil er mehrere Krankentage für seine Tochter genommen hat. Ulrich Coppel

Nach fünf Jahren Trennung konnten sich Vater Mohammed Gutale und seine Tochter Salma in die Arme schließen. Beide flüchteten in Somalia vor einer Terrormiliz. Das Mädchen ist schwerkrank. Nun wurde für sie gesammelt.

Eine Spendenaktion der Katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz hilft einem somalischen Vater und seiner Tochter dabei, wieder als Familie zueinanderzufinden – und eine schwere Krankheit zu überstehen: Fünf Jahre lang haben sich Vater Mohammed Gutale und Tochter Salma nicht gesehen.







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