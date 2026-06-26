Nach fünf Jahren Trennung konnten sich Vater Mohammed Gutale und seine Tochter Salma in die Arme schließen. Beide flüchteten in Somalia vor einer Terrormiliz. Das Mädchen ist schwerkrank. Nun wurde für sie gesammelt.
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Eine Spendenaktion der Katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz hilft einem somalischen Vater und seiner Tochter dabei, wieder als Familie zueinanderzufinden – und eine schwere Krankheit zu überstehen: Fünf Jahre lang haben sich Vater Mohammed Gutale und Tochter Salma nicht gesehen.