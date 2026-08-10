Spende der Reich-Stiftung 10.000 Euro für das neue Kirner Tierheim auf Loh Sebastian Schmitt 10.08.2026, 13:00 Uhr

i Große Unterstützung für das Kirner Tierheim: Von links Tanja Taube, Ingrid Schneider, Beisitzerin im Vorstand und langjährige Tierheimleiterin, sowie Michael Porger, Vorstandsvorsitzender der Otto und Rosemarie Reich- Stiftung, bei der Übergabe der 10.000-Euro-Spende auf dem Loh. Sebastian Schmitt

Die Bauarbeiten für das neue Kirner Tierheim auf Loh gehen voran – neue Fenster und Türen wurde eingebaut, es folgt ein neues Dach. Hilfreich sind großzügige Spenden wie die der Otto und Rosemarie Reich-Stiftung - es wurden 10.000 Euro übergeben.

Über eine kräftige finanzielle Unterstützung durfte sich der Tierschutzverein Kirn am Donnerstag freuen. Die Otto und Rosemarie Reich-Stiftung für notleidende Tiere überreichte eine Spende in Höhe von 10.000 Euro. Die Vorsitzende des Kirner Tierheims nahm den symbolischen Scheck vor dem künftigen Tierheim auf dem Loh entgegen.







Artikel teilen

Artikel teilen