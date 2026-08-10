Die Bauarbeiten für das neue Kirner Tierheim auf Loh gehen voran – neue Fenster und Türen wurde eingebaut, es folgt ein neues Dach. Hilfreich sind großzügige Spenden wie die der Otto und Rosemarie Reich-Stiftung - es wurden 10.000 Euro übergeben.
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Über eine kräftige finanzielle Unterstützung durfte sich der Tierschutzverein Kirn am Donnerstag freuen. Die Otto und Rosemarie Reich-Stiftung für notleidende Tiere überreichte eine Spende in Höhe von 10.000 Euro. Die Vorsitzende des Kirner Tierheims nahm den symbolischen Scheck vor dem künftigen Tierheim auf dem Loh entgegen.