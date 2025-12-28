... und dann wurde es ziemlich blau

Jahresrückblick: Die Bundestagswahl im Februar ging in den Verbandsgemeinden Kirner Land und Nahe-Glan für die SPD bitter aus. Julia Klöckner (CDU) setzte sich gegen Joe Weingarten durch, und im einst roten Kirner Land dominiert nun das Blau der AfD.
Es ist für Julia Klöckner ganz sicher keine Wahl im „easy going“-Modus: Sie hat schon vier Jahre zuvor einen ziemlich unerwarteten Dämpfer im Wettstreit mit dem Sozialdemokraten Joe Weingarten erhalten. Also kämpft die ehemalige Agrarministerin bis zur letzten Sekunde, und selbst am Wahlabend ist es noch nicht so richtig klar, ob es mit einem Direkteinzug in den Bundestag hinhaut.