Das war 2025: An Nahe und Glan ... und dann wurde es ziemlich blau Robert Neuber 28.12.2025, 09:00 Uhr

i Das einst so rote Kirner Land ist ziemlich blau geworden. In der Stadt Kirn kam die AfD auf 40,5 Prozent der Zweitstimmen (Urnenwahlergebnis). Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz

Jahresrückblick: Die Bundestagswahl im Februar ging in den Verbandsgemeinden Kirner Land und Nahe-Glan für die SPD bitter aus. Julia Klöckner (CDU) setzte sich gegen Joe Weingarten durch, und im einst roten Kirner Land dominiert nun das Blau der AfD.

Es ist für Julia Klöckner ganz sicher keine Wahl im „easy going“-Modus: Sie hat schon vier Jahre zuvor einen ziemlich unerwarteten Dämpfer im Wettstreit mit dem Sozialdemokraten Joe Weingarten erhalten. Also kämpft die ehemalige Agrarministerin bis zur letzten Sekunde, und selbst am Wahlabend ist es noch nicht so richtig klar, ob es mit einem Direkteinzug in den Bundestag hinhaut.







