„Das ist der Lauf der Dinge.“ So endet das nunmehr sechste Buch aus der Feder von Alexander Russ, geboren 1954 in Bad Kreuznach. Der Leser darf dann im Kopf die Karriere der Hauptakteure Marleen und Tobi weiterspinnen: Werden sie es als Musiker in den Hitlisten nochmal bis ganz nach oben schaffen? Oder kommt da noch ein Sturz in den Abgrund der Stars und Sternchen?

305 Seiten hat Russ geschrieben und nunmehr publiziert, das Cover hat seine Frau Gabriele gestaltet, mit der er seit vielen Jahren in Daubach lebt. Und die beiden haben, was die Welt von Pop, Schlager und Entertainment betrifft, schon den „Lauf der Dinge“ am eigenen Leib erlebt – über Jahrzehnte.

Eigene Erfahrungen eingewoben

Deshalb ist der Roman „Marleen – ein bitter-süßes Künstlerleben“ auch nicht einfach ersponnen, sondern hier haben sich die Erfahrungen der beiden zwischen die Zeilen gewoben.

Worum geht es: Es ist eine relativ simpel gestrickte, leicht lesbare Geschichte von der kleinen Marlene, die als Sechzehnjährige auf der Geburtstagsfeier ihrer Mutter als Musikerin den Einstand gibt. Aufgeregt spielt sie ein paar Lieder auf der Gitarre, und siehe da, der von ihr bewunderte Keyboarder der Schulband lobt sie. Sie wird Mitglied der Band, aus dem Hobby wird ein anstrengender Beruf. Aus Marlene und ihren Bandkollegen wird die Gruppe „Marleen und die anderen“, und es gelingen einige Hits in den Charts. Doch wie es „im Lauf der Dinge“ eben ist: Es geht bergab, neue Stars werden von der kommerziellen Musikindustrie gefeiert.

Kunst oder Kommerz

Zweiter Anlauf: Marleen ohne Band nun als Schlagersängerin. Was sowohl bei ihr als Sängerin und Songschreiberin als auch bei ihrem Lebenspartner, Gitarrist und Komponist Tobi, Zweifel erzeugt: Man sah sich doch als freier, unabhängiger Kreativschaffender – nun ist man austauschbarer Teil im banalen Kommerz.

Wie die Story ausgeht, das soll hier nicht verraten werden. Es wird hier auch keine hohe Schule der Literaturkritik ausgepackt. Nur so viel: Der Roman hat keine knifflig verschachtelten Erzählstränge, keine Sprünge in Zeit und Raum. Das ermöglicht ein schnelles Lesen, doch der Spannungsbogen bleibt eher flach, bohrende Fragen stellen sich nicht.

Aber was soll´s: Alexander Russ erzeugt eine liebevolle Darstellung des „Hoch und nieder immer wieder“ der Künstlerwelt, und man empfindet große Sympathie mit „Marleen“ und ihrem knurrigen Mann Tobi, die gegen den niveaulosen Kommerz der Showbranche ankämpfen.

Alles im Showbusiness selbst erlebt

Alexander Russ und seine Frau haben das alles selbst erlebt. Russ ist ja in Bad Kreuznach ein echter Veteran der Musikwelt. Die kultige erste Schallplatte „Kreuznacher Rockszene 1984“ wurde von ihm produziert, er spielte als hervorragender Schlagzeuger in legendären Kreuznacher Rockbands wie Ice und Foxx. Mit seiner Frau Gabriele versuchte er es auf einer Schiene des deutschsprachigen Folk. Den „Durchbruch“ schafften die beiden mit einer kreativen Mix-Idee: Als „Duo Bellevue“ sangen sie nicht nur Hits der Wirtschaftswunderjahre, sondern packten das Ganze in ein Programm mit diversen Entertainment-Elementen wie alten Filmen, Objekten, Satire. Das wurde sehr gut angenommen, die beiden waren jahrelang in ganz Deutschland sowie in Österreich und der Schweiz gefragt.

Das Aus durch Hirnblutung

Eine Hirnblutung sorgte 2019 bei Alexander Russ für das Ende. Mit Lähmungserscheinungen war an Gitarrespielen nicht mehr zu denken. Und Russ ist kein Mann, der vorgibt, so einen Schlag eisenhart einfach wegzustecken. Er litt, und er hatte Angst, kämpfte mit depressiven Attacken. Also begann er zu schreiben – seine persönliche Therapie. Sein erstes Buch war eine Biographie als Kreuznacher Musiker. Es folgten vier Romane, und nun also die Nummer 6.

Zu kaufen gibt es das 308 Seiten starke Buch in Bad Kreuznach in der „Leseratte“ in der Bad Kreuznacher Kreuzstraße und in Bad Sobernheim in der Buchhandlung am Russischen Hof für 14,50 Euro sowie als eBook auf allen Portalen.