Wer sich unter politischen Amts- und Würdenträgern auf die Suche nach einem politischen Neutrum begibt, der findet vielleicht eher das sagenumwobene letzte Einhorn. Natürlich segeln die irgendwie gewählten Funktionsträger unter ihrer jeweiligen politischen Flagge. Die Frage ist nur, wann sie diese hissen dürfen beziehungsweise sollten oder auch nicht. Wer sich in die Wahlkämpfe von Kollegen, Freunden, Parteifreunden oder was auch immer begibt, ist immer selbst Partei und nie nur Privatperson. Landrätin Bettina Dickes nutzte und nutzt diese Gratwanderung und Grauzone exzessiv aus. Auch eine andere Christdemokratin und Privatperson tut das bisweilen: die Bundestagsabgeordnete und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Ist das dann undemokratisch oder gar Amtsmissbrauch? Auch wenn es ein politisches „Geschmäckle“ hat: Verboten ist es nicht, sonst hätte der jeweilige politische Gegner schon längst einen Hebel oder eine wertende und richtende Institution gefunden, dies zu unterbinden. Und es wird schon bald kommen der Tag, da – völlig zufällig kurz vor den Landtagswahlen – Minister und Landesväter durch die Lande reisen, um Wohltaten zu verkünden, Schecks zu übergeben und Ehrungen vorzunehmen. Wer wirft dann den ersten Stein?