Vereinsleben in Baumholder
Zwischen Sommerfest, Kellermeister und Lokalkanone
Neue Wege ging die BKG mit dem Sommerfest: Auch bei der zweiten Auflage genossen viele die Stimmung auf der Wiese am Weiher.
Benjamin Werle

Die Baumholderer Karnevalsgesellschaft geht neue Wege, aber lässt auch alte Traditionen wieder aufleben. Mit diesem Spagat – das zeigen die vergangenen Jahre – fährt der Verein ziemlich gut.

Lesezeit 3 Minuten
Vereine, gerade die närrischen unter ihnen, gelten oft als äußerst traditionell. Man assoziiert sie mit alten Sitten und Institutionen – vom Narrhallamarsch über Garde und Elferrat in voller Montur bis hin zum obligatorischen Tusch. Manchmal wird es für den Fastnachter aber auch Zeit, neue Wege zu gehen.

