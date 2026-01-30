Die Baumholderer Karnevalsgesellschaft geht neue Wege, aber lässt auch alte Traditionen wieder aufleben. Mit diesem Spagat – das zeigen die vergangenen Jahre – fährt der Verein ziemlich gut.
Lesezeit 3 Minuten
Vereine, gerade die närrischen unter ihnen, gelten oft als äußerst traditionell. Man assoziiert sie mit alten Sitten und Institutionen – vom Narrhallamarsch über Garde und Elferrat in voller Montur bis hin zum obligatorischen Tusch. Manchmal wird es für den Fastnachter aber auch Zeit, neue Wege zu gehen.