Musikabend in Sien Zwischen Peter Maffay und dem „Siegesmarsch“ Andrea Brand 08.11.2026, 14:00 Uhr

i Der MGV und Frauenchor Sienhachenbach Andrea Brand

Ein voller Erfolg war der Musikabend in der evangelischen Kirche in Sien: Die Bänke waren voll besetzt, und die Zuschauer erlebten einen bunten Mix aus Chorliedern, Pop- und Filmmusik.

Das war ein Musikabend ganz nach dem Geschmack der Besucher. Am Samstagabend strömten so viele Menschen in die evangelische Kirche in Sien, dass das Gotteshaus am Ende bis auf den letzten Platz besetzt war. Die Musiker verzichteten auf ein starres Motto und boten stattdessen einen bunten Mix von traditionellen Chorliedern über bekannte Schlager bis hin zu moderner Pop- und Filmmusik.







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