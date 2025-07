Zwei Tage Festivalfeeling in Kirchenbollenbach: Musikalisch ließ das 28. Rock im Daal kaum etwas zu wünschen übrig, leider blieben die Besucherzahlen auch am Samstag hinter den Erwartungen zurück.

Der Festivalsamstag bei Rock im Daal startete nicht mit Gitarrensound, sondern mit klugen Köpfen: Beim Festivalquiz unter der Leitung von Johanna Arend rauchten in vier unterhaltsamen Runden die Köpfe. Am Ende gab es nicht nur jede Menge Lacher, sondern auch attraktive Preise: Der dritte Platz konnte sich über eine Bonkarte im Wert von 20 Euro freuen, der zweite Platz erhielt zusätzlich Festival-T-Shirts, und das Siegerteam sicherte sich gleich zweimal kostenlosen Eintritt für Rock im Daal 2026.

Musikalisch eröffneten Senti Metal aus Kusel den Abend. Vier Männer, jede Menge Energie und eine Setlist voller schräger Cover und lustiger Texte. Mit Songs wie „Dr. Sommer“ oder „Keine Hose, kein Problem“ sorgten sie für ausgelassene Stimmung – inklusive einer witzigen Szene, in der plötzlich mehrere Menschen in Boxershorts die Bühne betraten.

Während der Umbaupausen wurde die kleine Bierstandbühne einmal mehr zum Geheimtipp: Dort zeigte zunächst Lukas Harig mit seiner Handpan unter dem Namen Klang & Flow sphärische, fast meditative Klänge. Spontan wurde sein Set durch Christian Lehr ergänzt, der mit seiner Gitarre gekonnt improvisierte. Ein musikalischer Ruhepol, der viele Besucher spürbar entschleunigte.

i Rock im Daal-Urgestein Christian Lehr (rechts) sorgte mit diversen musikalischen Gästen auf der Bierstandbühne für Spaß und Unterhaltung. Michael Greber

Zurück auf der Hauptbühne bewiesen Cat Called Molly, dass große Klänge nicht viele Menschen brauchen. Mit nur zwei Musikern erzeugten sie einen dichten Sound zwischen Indie und Postpunk mit psychedelischen Einflüssen – schwer einzuordnen, aber umso spannender. Drummer Andi und Gitarrist Mou sind in der Region längst keine Unbekannten mehr – und das zu Recht.

Berschmann, ein Singer-Songwriter auf der Bierstandbühne, brachte mit augenzwinkernden deutschen Texten das Publikum zum Schmunzeln. Bei Rock im Daal ist er schon bekannt, und die Besucher konnten sich über Lieder über morgendliche Kaffee-Abhängigkeit, Abneigung gegen große Hitze und gähnende Leere im Portemonnaie freuen.

i Mit einer ordentlichen Portion Stoner-Punk stürmten Øl aus Fürth die Bühne. Michael Greber

Später wurde es lauter: The Toshers aus Aachen fegten mit ihrem punkigen, leicht irisch angehauchten Sound über die Bühne. Geige trifft Mandoline, Hardcore trifft Feierlaune – eine spannende Mischung, die an Bands wie die Dropkick Murphys erinnerte. Mit einer ordentlichen Portion Stoner-Punk machten Øl aus Fürth weiter. Authentisch, rau und direkt – ihre Bühnenpräsenz riss mit und brachte frischen Wind ins Line-up.

An der Bierstandbühne präsentierte Christian Lehr dann seine neue Band Von Jutler – ein Projekt mit tollen Gitarrenarrangements. Gemeinsam mit Bassist und Sänger Maik Frosch und Drummer Marcel Mengewein zeigte der Gitarrist, wie vielfältig die lokale Musikszene ist.

Zum tänzerischen Höhepunkt wurde der Auftritt von Asfixia Social aus Brasilien. Ihr Mix aus Punk, Ska, Funk, Hip-Hop und Reggae traf genau den Nerv des Publikums, das sich spätestens jetzt von den Bänken erhob und tanzte. Am Freitag wurden sie noch in Concarneau/Frankreich umjubelt, nächstes Wochenende stehen Köln und Luxemburg auf dem Tourneeplan, im Anschluss Porto – und dazwischen eben die Waldbühne in Kirchenbollenbach.

i Asfixia Social: Die Band aus Brasilien war einer der Höhepunkte des Festivals. Michael Greber

Während des Umbaus trat „Die Subbagrupp auf“, bestehend aus Thomas Jurgies und – erneut – Christian Lehr. Sie überzeugten mit gefühlvollen Coversongs, darunter eine wunderbare Version von „Every Little Thing She Does Is Magic“ von The Police.

Im Anschluss wurde es noch einmal richtig außergewöhnlich: Lev Radagan verwandelten die Bühne in eine Mischung aus Ritual und Rock-Spektakel. Ein Mantra erklang, während eine vermummte Gestalt mit Weihrauchtopf auf die Bühne schritt – das Publikum hielt den Atem an. Dann ein plötzlicher Knall: Drums und Gitarre setzen ein und rissen alle mit. Frontmann Sxantana, geschmückt mit indigen anmutender Tracht und kunstvollem Schmuck, zog mit charismatischer Präsenz die Blicke auf sich, während Drummer Giro Jota erhoben auf einem Podest spielte. Als Sxantana in der Mitte des Sets seine selbst gebaute Skateboard-Gitarre auspackte, war die Begeisterung nicht mehr zu bremsen – ein Auftritt, der lange in Erinnerung bleiben wird.

i Lev Radagan mit seiner berühmten Skateboard-Gitarre Michael Greber

Zum Abschluss des Festivals betraten B6BBO aus Berlin die Bühne – alte Bekannte, die im Daal längst Kultstatus genießen. Mit ihrer tanzbaren Mischung aus Disco-Punk, Powerpolka und purer Ekstase zündeten die sechs Musiker ein letztes musikalisches Feuerwerk. Es wurde getanzt, gejubelt und gefeiert – ein würdiger, ausgelassener Abschluss.

i Alte Bekannte kehrten ins Daal zurück und schlossen das 28. Festival würdig ab: B6BBO aus Berlin Michael Greber

So vielfältig das Programm auch war, der große Wermutstropfen bleibt: Der Samstag war leider noch schlechter besucht als der Freitag. Philipp „Pippo“ Arend, 2. Vorsitzender des Rock im Daal-Vereins, zeigte sich nachdenklich: „Viele Leute sind derzeit im Urlaub, und auch die Unwetterwarnung hat wohl einige abgeschreckt.“ Wie es mit dem Festival im kommenden Jahr weitergeht und wie man wieder mehr Besucher anlocken kann, wird nun im Verein diskutiert.