Qualität statt Quantität ist laut Kulturverein Buhlenberg in diesem Jahr das Motto des Festivals. Weniger Bands dafür mehr Stimmung verspricht das Festival mit seinen Neuerungen. Was die Besucher auf dem RockIN Buhlo 2026 erwartet.
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Die Vorbereitungen auf das RockIN Buhlo laufen beim Kulturverein Buhlenberg aktuell auf Hochtouren. „Bis zum Festivalbeginn gibt es noch einiges, das über die Bühne gebracht werden muss“, sagt der Vorsitzende des Kulturvereins Michel Grandmaire. Wer am 26.